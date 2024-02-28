中市府標售抵費地 林右昌：賣中央建社宅是雙贏

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（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）台中市府日前公告將標售底價逾新台幣200億元抵費地。內政部長林右昌今天表示，底價比市場行情至少高出20%，恐造成地價、房價上漲，建議可用成本賣給中央興建社宅，才是雙贏。

228事件77週年中樞紀念儀式今天在嘉義縣政府前廣場舉行，對於台中市府日前公告將標售底價逾200億元的13、14期重劃區內的部分抵費地。對此，出席的林右昌接受媒體聯訪回應。

林右昌表示，台中市政府標售抵費地最主要是因為這次底價比市場行情至少高出20%，恐會造成台中市地價、房價雙雙上漲，且市場上標售還可能會溢價，會比原本200億元底價還多，也就是可能漲超過20%，站在內政部的角度有必要提醒台中市政府，這次標售所訂的底價真的是高。

對於台中市地政局長吳存金昨天表示，這次標售土地完全避開社會住宅用地，都是依法定程序標售，因為借錢要還本，13、14期公共設施完竣後，市府均依全國法定程序辦理公開標售，標售後償還地政局向銀行的借款。

林右昌指出，吳存金說法是牛頭不對馬嘴，內政部沒說台中市政府出售的是社宅土地，中市府既然有這麼多的抵費地，可以專案讓售給中央政府，中央一樣可以出錢買，若這個土地可以用成本賣給中央興建社宅，這才是雙贏策略，且也比較符合社會大眾對居住正義的期待。（編輯：謝雅竹）1130228