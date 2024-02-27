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台中底價逾200億抵價地3/7開標 內政部籲暫緩標售

2024/2/27 09:48
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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部今天說，台中市府將標售大慶、美和庄市地重劃區抵價地，總金額逾200億元，中市府近5年已標售公有地逾1691億元，為避免帶動建商溢價搶標，已行文請台中市政府暫緩標售抵價地。

內政部透過新聞稿表示，台中市政府2月1日公告標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內123筆抵費地，標售底價總金額逾新台幣200億元，預定3月7日開標，恐吸引開發業者溢價搶標，推升當地不動產市場行情。

內政部指出，統計台中市政府從民國108年到112年底，公開標售區段徵收可處分建築土地及市地重劃地區抵費地，標售總金額達1691億元，面積超過37萬6000坪。

內政部說，為避免中市府標售土地帶動建商溢價搶標，造成台中市不動產行情再次飛漲，並加重市民住宅價格負擔；且台中市是全國住宅負擔最重的城市之一，市民對社宅有強烈需求刻不容緩，應優先考量增加儲備社宅用地才是。

內政部指出，地政司今天已行文請台中市政府暫緩標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地，並優先考量將土地做為興建社宅儲備用地，以回應台中市民對居住正義需求。

內政部說，房價上漲的根源之一在於土地價格大幅上漲，造成民眾購屋負擔加重，因此曾分別在110年及111年函請各地方政府，標售市地重劃抵費地、區段徵收可處分的建築用地前，儘量採取標租或設定地上權方式辦理，且在財務計畫評估可行前提下，應優先提供部分比例以興建社宅。

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內政部指出，去年12月14日行政院會通過「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」中，114年到121年整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%供社宅使用，並專案讓售給中央政府興辦社宅。

內政部強調，為健全住宅市場及照顧弱勢與青年族群的居住需求，中央全力推動社宅政策。呼籲各地方政府針對重劃所取得抵費地及區段徵收可處分的建築用地，優先評估提供興建社宅使用，使政府資源做更合理及有效運用。（編輯：楊凱翔）1130227

#內政部
#台中市
#不動產
#台中市政府
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