中市府3/7標售百筆抵費地 林右昌：恐助漲房價

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（中央社記者王承中台北27日電）台中市府近期將標售底價逾新台幣200億元的抵費地。內政部長林右昌今天表示，恐帶動台中市地價跟房價進一步上漲的可能性，懇切呼籲中市府暫緩標售土地，最好能以專案讓售給中央政府興建社宅或自行把土地作為社宅儲備用地。

台中市政府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。林右昌今天在列席立法院總質詢前受訪表示，有注意到台中市政府將在3月7日標售123筆底價超過新台幣200億元的土地。內政部認為，恐有帶動台中市地價跟房價進一步上漲的可能性。

林右昌指出，內政部民國110年、111年分別函請各縣市政府，盡量不要標售土地，如果有開發，在開發成本扣除後，應盡量將這些土地作為社會住宅或其他公共設施的使用。

林右昌表示，去年內政部在行政院的支持下，訂定相關原則，市地重劃或區段徵收的土地，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%，作為未來社宅的儲備用地。台中市是全國房價負擔第三高的城市，社宅需求最大，懇切呼籲中市府暫緩標售土地，回應社會對於社宅及居住正義的要求。

媒體詢問，中市府標售土地的底價是市場最高價。林右昌指出，這就是外界質疑的地方，現在大家對於居住正義的要求高，對房價敏感，台中市又是房價負擔第三高的城市，市府把底價訂這麼高，大家會質疑地方政府是否在帶動地價上漲，他認為這樣不好。

林右昌表示，根據統計，過去6年期間，台中市政府標售超過37萬6000坪的土地，總金額約新台幣1700億元，中市府應該注意社會輿論對於居住正義的要求很高，對於社宅的要求也很高。希望中市府暫緩抵費地的標售，最好是能以專案讓售給中央政府興建社宅或自行把這些土地作為社宅儲備用地。

針對基隆東岸商場爭議，林右昌指出，基隆市長謝國樑一直鬼扯他在市長任內沒有進行產權登記，但根據促參法及原契約，要進行產權移轉是在期約屆滿後，也就是當營運廠商跟市政府的合約屆滿後，必須依約進行產權轉移，包括租賃土地建物及增建的建物。

林右昌表示，他在市長任內，因為廠商都在合法經營期限內，期約並未屆滿，不管是依促參法跟原合約，在他任內本就不需要進行產權移轉。現在謝國樑要用一個大家認為不合理、程序不正義的手段要解除原契約，所以才造成現在有所謂的產權爭議問題，請謝國樑不要扭曲焦點。

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林右昌指出，如果謝國樑在去年早就決定不跟原廠商續約，整整有超過一年以上的時間可以進行產權移轉，不需要等到公告，也把標案標出去給新廠商，然後還產生產權爭議，這是讓大家覺得最有問題的地方。

林右昌表示，大家最關心的還是基隆市府為何要在1日夜闖，他也聽到消息，謝國樑在1月31日親自主持兩次應變會議跟沙盤推演，也在會中指示警察配合，這是社會上大家最想知道的，謝國樑有責任跟社會說明。（編輯：謝佳珍）1130227