國民黨立委花蓮開會凝聚共識 民生法案優先

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）國民黨第11屆立委共識營一連3天在花蓮登場，黨主席朱立倫今天表示，民眾關心的是民生法案，會議討論的重點一定是提出的優先法案，內容先由智庫彙整，最後凝聚大家共識。

國民黨第11屆立法委員共識營，24日起連3天在花蓮登場，今天在遠雄悅來大飯店舉行會議，朱立倫、立院黨團總召傅崐萁、立院黨團書記長洪孟楷致詞後，隨即進行閉門會議。

朱立倫致詞表示，各委員若沒進入心目中的委員會，新委員可到各委員會歷練、發言，他舉自己例子，以前都會到各委員會發言學習，與自己選區、服務對象都會有相關。

朱立倫指出，食安議題是民生議題、不分黨派，但台中市政府衛生局查驗出來的食安問題卻變成民進黨攻擊的對象；基隆市長謝國樑基於職責保護市產，重新招標東岸廣場，卻變成民進黨惡意攻擊、抹黑對象，此時黨團50多人都要做市長謝國樑後盾，共同捍衛基隆市民權益。

朱立倫說，中國漁船在金門外海翻覆，「金門事件」不是單一事件，是牽涉到兩岸民眾往來權益，前兩天觀光業者拜訪國民黨部，接下來要拜會國民黨立法院黨團。業者提出質疑，政府將從6月1日就不准組團赴中國大陸觀光旅遊，為何現在可以，3個月後不可以？

朱立倫提到未來各縣市只要遇到困難、問題，立院黨團都要團結一致，共同支持地方執政的縣市首長，成為具有戰鬥力的團隊；他舉這幾項例子，是希望大家站在業者、民眾角度出發，凝聚共識。

朱立倫表示，黨中央是一個平台，黨部、組織系統與智庫會全力支持立院國民黨團，智庫執行長柯志恩主持下，各組邀請專業不分區立委做協同召集人，讓黨部、智庫配合立法院黨團一起合作，做好所有事情。（編輯：黃世雅）1130225