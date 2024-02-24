藍營立委花蓮共識營 朱立倫：凝聚共識最重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）國民黨立法院黨團今天起在花蓮舉辦為期3天的共識營，晚間團結同心晚會上，黨主席朱立倫致詞表示，將討論多項重要議題，未來在立院團結合作，凝聚共識是最重要目的。

會前朱立倫接受媒體聯訪，被問到是否認為召委要禮讓民眾黨，尋求藍白合作。朱立倫表示，未來一定會有很多合作，一定表達善意，會尊重黨團，召委牽涉各委員會，最後仍要凝聚共識，最重要是在野團結推動重要法案，才能一一通過。

被問到民眾黨主席柯文哲頻繁出席立法院黨團會議，被外界質疑「寄生國會」，柯文哲今天反駁是「國會寄生我」。朱立倫說，尊重各黨，國民黨永遠是黨團一體，大家一起努力，沒有嫌隙。

團結同心晚會席開9桌，3桌委員桌，其餘是眷屬桌，朱立倫到場逐桌致意。朱立倫致詞感謝委員眷屬們支持，他說，每一名成功的立委，背後的家人最辛苦，點名黨團總召傅崐萁若沒有妻子、花蓮縣長徐榛蔚，絕對沒有今天。

立法院副院長江啟臣致詞表示，國民黨是大家庭，要共事就要先有共識，相信共識營結束後，就會有「花蓮共識」，尤其這屆很特別，三黨不過半，雖然會有火花，但一定能找出共識，產生最大的團結力量，為人民做最好的服務。

傅崐萁致詞提到，選擇在花蓮舉辦共識營，是考量西部交通太方便，飯還沒吃完大家就搭高鐵跑行程了，花蓮交通不便，要跑都跑不掉，才可以好好跟家人相聚放鬆。

國民黨立法院黨團今天起一連3天在花蓮舉行共識營，今天晚間為團結同心晚會，明天上午9時至晚間6時為共識營，接著晚會，26日為地方考察。（編輯：郭諭儒）1130224