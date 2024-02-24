立院委員會29日召委選舉 柯建銘評估藍綠各8席

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北24日電）立法院29日舉行8個常設委員會的召委選舉，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，召委選舉相對單純穩定，每個委員會2席召委，民進黨團、國民黨團各1席；至於藍白合禮讓民眾黨團1至2席召委，他認為有難度。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日舉行8個常設委員會的召委選舉。戰鬥藍發起人趙少康今天說，互釋善意，是藍白合作的基礎，國民黨應該禮讓民眾黨1、2個召委。

至於有禮讓空間的委員會，藍營人士分析，包括司法法制與衛環委員會。不過，柯建銘今天接受中央社訪問時 認為，有難度。

柯建銘分析，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌，從提出17日開臨時會、20日食安議題改專案報告、21日加開院會等，藍白兩黨團一路都在鬥爭，反而是民眾黨主席柯文哲見狀，趕快安排與傅崐萁等人餐敘。

柯建銘說，22日晚間的餐敘，確立未來由國民黨團書記長洪孟楷與民眾黨團副總召黃珊珊作為雙方溝通管道，此舉猶如杯酒釋兵權，黃國昌到底能否出任召委，他認為有困難。

至於綠白合的可能性，柯建銘表示，沒有必要，綠藍也無合作空間，雙方各有1席召委，無合作必要性。

對於下週召委選舉的選情評估，柯建銘認為，召委選舉相對穩定，8席召委一字排開，就是各委員1席召委，沒有任何可介入空間；召委選後，朝野攻防主場才算正式開始。

柯建銘表示，這個會期有國營事業單位預算要處理，以及國會改革等相關法案要審查，就是朝野對決；至於3大人事同意權行使部分，4月底有NCC（國家通訊傳播委員會）委員提名、5月底考試院正副院長及考試委員提名、7月底前要送司法院正副院長與5位大法官人選，勢必要召開臨時會，但要開1次或2次，以後再說。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄評估召委選舉認為，民眾黨團應該全部陣亡，沒有人敢跟民眾黨團合作，從總統大選到立法院正副院長選舉就可以看出，所謂的藍白合作都是假的。

民進黨團規劃8席召委，分別是交通委員會李昆澤、司法及法制委員會鍾佳濱、教育及文化委員會林宜瑾、財政委員會郭國文、內政委員會吳琪銘、外交及國防委員會王定宇、社會福利及衛生環境委員會黃秀芳、經濟委員會邱議瑩。正確名單以召委選舉人名冊為準。（編輯：林克倫）1130224