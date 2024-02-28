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立院29日召委選舉藍綠可望各拿8席 藍是否禮讓白成焦點

2024/2/28 19:38（2/28 19:55 更新）
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圖為2021年立法院舉行常設委員會召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
圖為2021年立法院舉行常設委員會召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北28日電）立法院明天舉行8個常設委員會召委選舉，依目前各黨團在各委員會席次推估，國民黨、民進黨可望各自拿下8席，但外界關注國民黨團是否禮讓1席召委席次給民眾黨團，形成民進黨8席、國民黨7席、民眾黨1席的局面。

本屆立法院113席立委，國民黨拿下52席，是國會最大黨，民進黨有51席，而台灣民眾黨則是8席，另有2席無黨籍立委。根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次，但外界關注，藍白、綠白是否在召委選舉有合作的可能。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，聲稱要學習美國國會制度的藍白兩黨，卻無視委員會中心主義跟委員會資深制的2大支柱，藍白合作後推派的委員會名單，專業性不足，白營除黃國昌曾有4年立委經歷，其他都是國會新鮮人，在藍白政治交易下，資深制蕩然無存。

吳思瑤說明，民進黨規劃的召委名單可以經大家檢視，都落實專業性、資深制，人選都是長期在該委員會，熟悉議事運作，也熟悉相關政策的立委，國會改革是從自身做起，藍白的國會改革都是打假球，只有民進黨是用具體行動，來實踐國會改革的權責相符。

國民黨團人士指出，根據共識營決議，多數藍委都同意禮讓1席召委給民眾黨，並授權黨團三長去談判，但前提是，各委員會的藍委意願及民眾黨意願，若無法達成共識，就不存在一定要禮讓。

國民黨團人士透露，目前可以確定攸關國會改革的司法及法制委員會，以及財政委員會的召委，並未禮讓民眾黨團，而交通委員會資深立委陳雪生，則表達尊重黨團安排。

不具名的國民黨立委提到，立法院在三黨不過半的態勢下，勢必很多重要議題都必須要到院會去解決，而國民黨禮讓1席召委給民眾黨，可視為測試藍白雙方未來能否合作，民眾也會藉此檢視民眾黨。

民進黨立法院黨團規劃8席召委，分別是交通委員會李昆澤、司法及法制委員會鍾佳濱、教育及文化委員會林宜瑾、財政委員會郭國文、內政委員會吳琪銘、外交及國防委員會王定宇、社會福利及衛生環境委員會黃秀芳、經濟委員會邱議瑩，正確名單以召委選舉人名冊為準。

至於國民黨立法院黨團方面，分別為交通委員會陳雪生、司法及法制委員會吳宗憲、教育及文化委員會柯志恩、財政委員會推羅明才、內政委員會高金素梅、外交及國防委員會馬文君、社會福利及衛生環境委員會王育敏、經濟委員會楊瓊瓔，正確名單以召委選舉人名冊為準。（編輯：林克倫、張若瑤）1130228

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