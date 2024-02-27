傳禮讓民眾黨1席召委 李乾龍：國民黨要記取教訓

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨團擬禮讓1席召委給民眾黨團，引發藍營基層炸鍋。前國民黨秘書長李乾龍今天表示，「被賣掉還幫忙數錢」，殷鑑不遠，國民黨應該要記取教訓，不要一直侷限在藍白合，為何不藍綠和睦相處，為全民來謀福利。

立法院29日將舉行8個常設委員會的召委選舉，國民黨立法院黨團日前經決議，擬禮讓1席召委給民眾黨立法院黨團，引發藍營基層炸鍋。

前國民黨秘書長李乾龍今天受訪表示，國民黨在大選期間，很多人倡議藍白合，但最後事與願違。藍白合已經破局，現在要重起爐灶再談，支持者一定有很多意見。他認為殷鑑不遠，國民黨應該要記取教訓，為什麼一定要藍白合，為何不藍綠和睦相處，為全民來謀福利。

李乾龍指出，國民黨是國會最大黨，雖然執政黨是民進黨，藍綠不和睦相處，吵來吵去，終非全民之福。藍綠之間應該和睦相處的藍綠和，不要一直侷限在藍白合作的藍白合，藍白合已經破局，造成大家心裡很大障礙。

李乾龍表示，這就是「被賣掉還幫忙數錢」，國民黨真的要覺醒，不是說民眾黨不好，但民眾黨就已經講得很清楚，2026地方選舉就會派人到國民黨執政縣市選舉，這要怎麼合作。國民黨當自強，不要迷戀在過去藍白合的那個窠臼裡。

外傳國民黨團將禮讓立法院財政委員會的召委席次給民眾黨立委黃珊珊，國民黨立委賴士葆表示，共識營有決議授權黨團三長去跟民眾黨團談禮讓召委事情，他是黨團的一分子，也無條件支持。他認為在野力量要結合強化監督，但是否要禮讓召委，不過黨團已經決議，他也尊重支持。

賴士葆指出，昨天他的辦公室電話被藍營支持者打爆，反對國民黨團禮讓召委給民眾黨團。國民黨有3席台北市立委都在財政委員會，如果召委要禮讓給黃珊珊，會讓他們很為難，當然持反對意見，且國民黨立委羅明才事先也積極爭取支持，而他已經簽字支持羅明才。禮讓沒辦法一聲令下，還是要溝通。

國民黨立委徐巧芯受訪表示，基層很多人還是覺得藍白合能夠多緊密都還未知數，希望國民黨團先保持主體性，有待未來，如果在合作方面，藍白能夠更緊密，也讓民眾、支持者能夠更加信任，再來談合作與否。

徐巧芯指出，假設藍白召委不合作，實際上在各委員會的排案、議題審議都還是有非常多的空間，如果民眾黨想要提案，相信國民黨召委不會惡意不排案，反而在很多的議題上可以共商，她認為不禮讓反而會有更多的合作空間。（編輯：林興盟）1130227