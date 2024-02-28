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傳藍禮讓交通召委給白 陳雪生證實黨團有討論

2024/2/28 19:14（2/28 19:53 更新）
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（中央社記者郭建伸台北28日電）立法院29日將舉行召委選舉，外界關注國民黨團是否禮讓交通委員會召委給民眾黨立委林國成，國民黨立委陳雪生受訪表示，黨團有跟他討論召委選舉一事，若要禮讓給民眾黨立委，他沒有意見，尊重黨團決定。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日將舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據朝野黨團的席次比例，國民黨與民進黨可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次，但外界也關注，國民黨與民眾黨是否在召委選舉有合作可能。

國民黨團總召傅崐萁25日曾表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作。

近日政壇不斷傳出國民黨團要禮讓1席委員會召委，從司法及法制、財政、社會福利及衛生環境委員會都有風聲，昨天傍晚則傳出可能禮讓交通委員會召委給林國成。

林國成今天受訪時回應，國民黨團若釋出善意他相當感激，但他目前沒接獲任何訊息。

交通委員會國民黨資深立委陳雪生受訪時指出，黨團有跟他討論召委選舉一事，若要禮讓給民眾黨立委，他沒有意見，尊重黨團決定。

但陳雪生也說明，目前他還沒收到黨團通知是否禮讓，至於明天交通委員會召委要採取推舉或投票方式，也交由黨團決定。

同樣在交通委員會的國民黨立委黃健豪受訪時提到，他目前仍支持陳雪生擔任交通委員會召委，但一切都尊重黨團決定，若黨團決定禮讓，也會團進團出。

對於國民黨團傳出禮讓1席委員會召委給民眾黨立委，民眾黨團總召黃國昌回覆中央社表示，他今天有與國民黨團總召傅崐萁通過電話，感謝國民黨善意，但重申一定會不分黨派，共同合作促進福國利民法案、監督執政黨。

至於民眾黨團最後支持召委動向，黃國昌透露，明天上午會再開會討論。（編輯：張若瑤）1130228

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