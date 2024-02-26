參選新北市長？黃國昌：選項之一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，大家建議2026年民眾黨在6都要推出人選，作為民眾黨一分子，「如果黨有需要我們那時候下去戰，當然就義不容辭」；至於選區，現在言之過早，不過，新北市是選項之一。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日將舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

民眾黨立法院黨團今天召開「司法改革2.0第一波法案，完善反貪腐法制」記者會。

黃國昌等人會中就媒體詢問國民黨團擬禮讓一席召委給民眾黨團，但不會禮讓立法院司法及法制委員會的召委，及民眾黨主席柯文哲指「是國會寄生我」，此說法是否會讓民進黨有操作空間等議題，作相關回應。

黃國昌表示，對於召委選舉，民眾黨團的立場都一樣、沒有變過，就是改革比位置重要，充分尊重國民黨團的黨內程序，民眾黨團不強求、從來沒求過，感謝國民黨立法院黨團總召傅崐萁的善意，尊重國民黨在各委會推出的人選。

對於寄生國會議題，民眾黨團副總召黃珊珊說，台灣民眾黨跟立法院黨團把工作當成重要的事情，互相支援，沒有誰寄生誰的問題，大家不需要再去操作。

媒體詢問提及，黃國昌今天在廣播節目稱2026大選，參選新北市長是選項之一，也說台北市（長）要投給黃珊珊。

黃國昌指出，他在廣播上所言，是指民眾黨每位不分區立委都有其責任區，除了要把國會工作做好，也要把責任區的基層組織工作做好。

黃國昌說，既然大家建議2026年民眾黨在6都或重要縣市要推出人選，作為民眾黨的一分子，在提出這個建議下，「如果黨有需要我們那時候下去戰，當然就義不容辭」，至於是哪個選區，現在言之過早，而廣播節目主持人追問新北市長是否為選項之一，在此邏輯下，當然是選項之一。

黃珊珊說，現在是立委，就把立委的工作做好，也有認養的選區，每個選區都要經營，把現在的事情做好才有將來。（編輯：謝佳珍）1130226