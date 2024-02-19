黃國昌：21日加開院會報告食安 盼藍綠支持勿表決

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨團總召黃國昌今天說，立法院明天開議將提案21日加開院會邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告，希望能得到藍綠兩大黨支持，不要動用表決程序；民眾黨團提出的議事日程，「誰拉協商、誰負責」。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，立法院今天進行朝野協商，欲邀行政院長陳建仁率相關部會首長到立法院專案報告，但歷經70分鐘討論，無法簽出協商結論，協商破局、無共識。

黃國昌、民眾黨團副總召黃珊珊下午舉行記者會。黃國昌說，上午他不願意在預擬好的協商結論簽字，是因為他支持加開食安專報，但不希望因此影響立法院的議程；目前委員會都還沒開始，原訂明天開議不變，但週三（21日）加開一次院會，要求行政院長專案報告。

黃國昌說，至於要先專案報告還是先總質詢，前後順序他沒有意見、都可以，尊重其他兩個黨團。只不過這樣的主張，民進黨竟然在協商會場中不斷地說，院會都是週五、週二開，只有會期最後，議程處理不完才會加開院會。

黃國昌指出，他比較意外的是，過年前不斷高喊要加開院會進行食安專報的國民黨，竟然也附和民進黨主張，認為沒必要加開，「對我們來講有點匪夷所思」。立法院議事規則與前例，對於加開院會有清楚的運作規則，國、民兩大黨應該都很清楚，卻拒絕民眾黨誠懇的提議。

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黃國昌說，明天開議就會送出民眾黨團提案，週三加開院會進行食安專案報告，希望提案能得到藍綠兩大黨支持，不要動用表決程序。加開食安專案報告，民眾黨團舉雙手贊成，對於民眾黨團提出的議事日程，「誰拉協商、誰負責」。

黃珊珊表示，食安專報非常重要，加開院會應該是朝野共識。她也強調，民眾黨沒有要求在立法院有特權，質詢時該有多少名政黨比例代表，就依規定辦理。未來協商希望朝野能盡量合作，但議事程序應互相尊重，而非一味指責。（編輯：郭無患）1130219