新國會試探韓國瑜決斷力 藍綠白齊喊「請院長裁示」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北19日電）新國會開議前夕，朝野黨團協商邀請行政院長陳建仁食安專案報告破局，這是立法院長韓國瑜主持的第2場朝野協商，各黨黨團幹部也在試探新院長的決斷力，當協商無共識時，在場立委不分藍綠白，紛紛向會議主席韓國瑜齊喊：「請院長裁示。」

本屆立院「三黨不過半」，開議前藍綠兩黨已先過招，國民黨團總召傅崐萁喊話，「帶著戰斧飛彈來了」，要綠營接招。此後藍營因要求開議前召開臨時會，讓民進黨團抓到議事程序疏漏，而民進黨團總召柯建銘17日也在臉書以「選後，國民黨專做毀憲、違法之事」為題，撰文批評國民黨。

立法院今天上午舉行新春團拜，外界好奇藍綠白三黨互動。傅崐萁致詞時表示，國民黨今天出席這麼多立委，果然是立法院最大黨，他還放低姿態說，從7日至今感冒都沒好、昏昏沉沉，今天早上趕到台北，「柯總召好朋友，手下留情」。

面對傅崐萁的「手下留情」說法，柯建銘致詞時提出3期待，一是朝野攻而不破；二是對話代替對抗、理性溝通協商與三邊合作；三是很多事情適可而止，政治非常嚴肅，不是騙術，惡意攻訐抹黑適可而止。柯建銘進一步指出，希望一團和氣能持續久一點，「不要等下走到電梯就開幹了」。

至於民眾黨團，黨團副總召黃珊珊參加新春團拜，但未見黨團總召黃國昌。對此，黃國昌事後向媒體澄清，他早上很忙，要「鄭重的向院長、副院長，及其他委員說聲不好意思」。

新春團拜時的各黨一團和氣，並未延續至之後院長韓國瑜召開的朝野協商，國民黨團建請20日邀行政院長陳建仁到立法院，就這8年食安總檢討做意見交換與溝通，民進黨團建議20日進行專案報告，總質詢改到23日。

民眾黨團建議用加開院會方式進行，例如20日按照原定計畫進行總質詢、21日食安專案報告，或是20日食安專案報告、21日總質詢。

藍綠白三黨團為此僵持不下，會議主席韓國瑜兩度提出草擬的協商結論，經冗長討論後仍無結論。為此，韓國瑜一度喊出休息10分鐘、讓大家溝通，但民眾黨團表示不用休息，韓國瑜旋即宣布擇期再議、散會。

今天這場食安專案報告協商，是韓國瑜繼協商開議日後、主持的第2場朝野協商，各黨黨團幹部也在試探新院長的議事主持作風與決斷力，當協商無共識時，在場立委們不分藍綠白，紛紛將目光轉向會議主席韓國瑜，並喊「請院長裁示」。

韓國瑜主持議事則是展現耐心，讓各黨團協商代表都能暢所欲言，不時注意現場還有誰想發言，並多次呼籲大家冷靜、多溝通和協商，更強調「我一向很有態度」，請大家放心。不過，當協商陷入僵局、難以裁決時，韓國瑜則展現決斷，該散會就散會。（編輯：張若瑤）1130219