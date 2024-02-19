民進黨立院黨團成立國會改革小組 吳思瑤任召集人

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北19日電）立法院新會期將於20日開議，民進黨立法院黨團今天召開黨團會議。面對國會改革議題，民進黨團成立專案小組，黨團成員共推黨團幹事長、立委吳思瑤擔任召集人，要端出最好的方案。

立法院第11屆第1會期20日開議，根據規劃，各黨團將於22日提報各常設委員會的立委名單，29日舉行8個常設委員會的召委選舉。根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次。

民進黨立法院黨團今天舉行黨團會議，討論黨團成員參加委員會意願登記情形等議題。

吳思瑤會後受訪指出，今天的黨團會議是新屆期的第一次，很多人是新科立委，因此花些時間說明黨團內規，未來大家都是一個團隊作戰、專業問政的黨團。

吳思瑤說，新黨團有些新的工作，例如已擴大徵詢黨團成員加入國會改革小組，目前有16位黨團成員願意加入，也共推她擔任國會改革小組召集人。

吳思瑤表示，黨團國會改革小組在積極面上，一定會端出最好的方案，因為民進黨過去在國會改革戰役上，從來沒有缺席，而且在國會改革的實務成果也最有實踐力。

吳思瑤說，現在看到的國會，不管是透明的國會、開放的國會，都是在民進黨執政過程中所建構出來的方向，不管是利益迴避還是各項進步性修法，也都是在民進黨的主導下完成。

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在消極面部分，吳思瑤指出，對於在野黨以國會改革之名、行國會擴權之實，有必要組成一個小組，針對各論述清楚向社會回應。

關於委員會分配情形，吳思瑤提到，正在磋商協調中，至於召委選舉部分，民進黨團穩健布局，目前為止也沒其他政黨表達要跟民進黨在召委選舉合作，「我們就走自己的路」，端出最亮眼的委員會名單、推出最適任及最有代表性的召委人選。（編輯：林興盟）1130219