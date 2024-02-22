民眾黨團委員會名單出爐 黃國昌進司法黃珊珊拚財政
2024/2/22 17:57（2/22 18:17 更新）
（中央社記者郭建伸台北22日電）民眾黨團新會期委員會規劃，黨團總召黃國昌將進司法及法制委員會，力推司法改革法案；黨團副總召黃珊珊為財政委員會，主責財政紀律法案；立委陳昭姿則是社會福利及衛生環境委員會，聚焦人工生殖法議題。
第11屆立法院已在20日開議，並將在29日舉行8個常設委員會的召委選舉，各界關注各常設委員會的組成名單。
根據立法院人事處規劃的委員會及召委選舉日程，各黨團今天提報立委參加各委員會名單及參加委員會實際席次。由於民眾黨團在第11屆立法院有8席立委，8個委員會各分配1席立委。
根據民眾黨團提報的立委參加委員會名單，黃國昌為司法及法制委員會、黃珊珊為財政委員會、幹事長吳春城為教育及文化委員會、立委林憶君為外交及國防委員會、立委陳昭姿為社會福利及衛生環境委員會、立委張啟楷為經濟委員會、立委林國成為交通委員會、立委麥玉珍為內政委員會。
黃國昌受訪表示，委員會分配是經由8位黨團成員共同開會後形成共識，而他過去曾待過財政委員會和司法及法制委員會，這次新會期他去司法及法制委員會很自然。
黃國昌說，司法改革是民眾黨團推動的重要方向，包含反貪腐法制健全化、不法關說罪、不法餽贈罪、影響力交易罪、吹哨者保護法等，都希望能在新會期儘速通過。
黃國昌指出，黃珊珊去財政委員會有3個重要任務，第一是財政收支劃分法修法，這是民眾黨主席柯文哲競選總統時提出的政見，也是不分區立委共同政見；第二是修正預算法，改善浮濫的特別預算制度；第三則是與居住正義有關的空屋稅法案。（編輯：林興盟）1130222
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