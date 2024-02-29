小草咖啡廳恐違法 民眾黨：非政黨主動經營

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（中央社記者郭建伸台北29日電）民眾黨主席柯文哲今天說，預計在台灣3個地點開設「小草咖啡廳」，販賣飲料與熱食，但外界質疑恐違反政黨法規範。民眾黨發言人李頂立表示，絕對不可能是政黨主動去經營，而是透過支持者或其他外圍形式。

柯文哲接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，節目於今天晚上播出。柯文哲在節目中透露，預計要在新北林口、台中北屯、高雄左營這3個地點開設「小草咖啡廳」，裡面什麼都賣，每個月都舉辦「柯P座談會」。他直言，這三個地方要成功，未來才可以快速擴張，

柯文哲表示，若要開設小草咖啡廳，要雇用很多員工很麻煩，因此他最近還在研究熱食販賣機，未來在小草咖啡廳內不只有咖啡，還有簡餐熱食。

談及選舉規劃，柯文哲提到2026打算勇敢提名，目前有民眾黨議員的區域再加提1席，沒有議員的區域則勇敢提名1席。

柯文哲也表示，2026年2月1日，8席不分區立委確定全部替換，但後面遞補的8席立委將提前訓練。

不過，政黨法明定，政黨不得經營或投資營利事業，柯文哲擬開設「小草咖啡廳」構想引發外界質疑恐違反政黨法。

李頂立受訪回應，柯文哲的原意是希望在各區有比較軟性的據點，兼顧民間需求，若設在得票率較高地方，也比較有組織量能。

李頂立表示，以法律而言，絕對不是政黨去經營咖啡廳，而是透過支持者或其他外圍形式。（編輯：蘇龍麒）1130229