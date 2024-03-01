柯文哲：跟國民黨合作 才能確保優先法案會通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北1日電）外界關注為何民眾黨團支持國民黨召委人選。民眾黨主席柯文哲今天表示，現階段民眾黨關心的是國會優先法案，初期一定要跟國民黨合作，才有辦法確保優先法案會通過，召委選舉則尊重國民黨並順其自然。

立法院召委選舉昨天落幕，國民黨團與民進黨團各獲得8席召委，不過值得注意的是，黃國昌在召委選舉投票前就表態，民眾黨8個立委會全力支持國民黨提出的召委候選人。

柯文哲今天上午參與民眾黨團會議，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，民眾黨團決定召委選舉投給國民黨人選，是否是柯文哲與8位立委一同決定。

柯文哲表示，現階段民眾黨關心的是國會優先法案，包含國會、司法、媒體改革等，初期一定要跟國民黨合作才有辦法確保優先法案會通過，以通過優先法案為首要考量，至於召委選舉則尊重國民黨團並順其自然。

此外，柯文哲接受網路節目專訪時拋出擬設「小草咖啡廳」，但外界質疑恐違反政黨法規定。對此，柯文哲回應，政黨本來就不能營利事業，一定是支持者去開，只是民眾黨會用場地辦活動，而現在小草聯盟有許多支持者，就由他們規劃設立。

談及議員「N+1」計畫，柯文哲表示，目的是希望擴張民眾黨議員版圖，目前民眾黨在全台灣只有14位黨籍議員，但議員是多席次選舉，未來將展開一系列海選，並徵詢適當人選。

柯文哲表示，政治人物的培養不能在選舉日前半年才跳下來選，仍需要1年以上時間準備，因此民眾黨會提早布局議員選舉。

由於民眾黨立委有2年條款，媒體詢問是否把立法院當成「練兵場」。柯文哲表示，素人從政還是有不熟悉之處，目前8位立委只有黃國昌有立委經驗，立委黃珊珊、林國成則是擔任過議員，有些議事規則還需要熟悉。

柯文哲表示，政治是學習的過程，若一定要有經驗，就永遠不可能素人從政，但需要兼顧效率品質，因此黨團很堅持每週要開2次晨會。（編輯：趙蔚蘭）1130301