立委提案 要求軍公教待遇調整機制法制化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）立法院司法及法制委員會今天通過在野黨立委臨時提案，要求行政院人事行政總處研議軍公教薪資調整法制化，並於2個月內提出書面研議報告。

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人列席報告業務概況及立法計畫。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強等人質詢指出，軍公教待遇調整機制應法制化，且應納入基層代表；蘇俊榮說，法制化有其必要，但現行作法未有窒礙難行的地方，目前也會在軍公教員工待遇審議委員會審議之前，找基層代表開會、蒐集意見。

黃國昌等人隨後提出臨時提案指出，現行軍公教待遇調整機制未有法律或是法律明確授權，要求行政院人事行政總處，研擬法制化作法，2個月內送書面報告至委員會。

現行軍公教待遇調整機制，由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準以及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整。

在對立法院提出的業務報告中，人事行政總處指出，近期推動重要業務部分，包含調整組織及員額配置、推動落實性騷擾防治措施、協助機關落實勤休規範、適度提高軍公教員工待遇、強化公務人員執行職務保障、提高意外傷亡慰問金額度，完善友善健康公務職場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告指出，促請機關運用節餘人力部分，今年度中央機關預算員額總數為22萬899人，相比101年度行政院組織調整啟動時的員額數減少1萬2305人，精簡率5.3%；另外，為研訂公部門性騷擾案件申訴處理參考指引，去年已2度邀集銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、勞動部及相關部會人事機構討論，今年1月也再邀集中央、地方政府主管機關討論，盼讓指引符合實務運作。

報告說明，為引導機關加強推動性騷擾防治教育訓練，人事總處自今年起，將性騷擾防治法規及意識納入公務人員每人每年必須完成學習時數範圍。（編輯：郭無患）1130306