人事長：消防法擬另訂專章 提升職安保障

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（中央社記者賴于榛台北6日電）各界關注消防職安如何提升，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天說，經過與消防署還有基層多次溝通，目前修法方向朝修正消防法，另訂職安專章處理。

屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會、提升職業安全，對未依法提供救災協助造成消防員傷亡的工廠管理權人課以刑事責任等，行政院去年為此提出兩波修法，一是與考試院會銜通過「公務人員協會法」部分條文修正草案，讓警察、消防能分別組織協會；二是提出著重業者責任的「消防法」部分條文修正草案，以及工廠輔導管理法部分條文修正草案。

不過上述2修法草案因為立法院屆期不續審，行政院還需重行提出。至於提升消防職安部分，政院尚未提出修法版本。

民眾黨立委黃國昌今天在立法院司法法制委員會質詢時，質疑政府對於提升消防職安修法進度牛步。蘇俊榮則說，政府在乎第一線打火英雄意見，在提升消防員職業安全部分，曾有2個修法方向，第一是在消防法中另訂專章，強化職安，此外則是考量徹底修改職業安全衛生法。

蘇俊榮說，經過與消防署還有基層多次溝通，目前修法方向朝修正消防法，另訂職安專章處理。

國民黨立委林思銘關心消防人力不足問題，蘇俊榮則說，其實消防人員員額不受地方行政機關組織準則限制，現在缺人原因包含考取率以及訓練量能，考取率低部分，已經與考選部溝通調整專業科目問題，同時建議考選部可以增加消防國考次數。

至於訓練量能部分，蘇俊榮表示，消防考試錄取後仍要經1至2年的訓練，因此最近在協助消防署南投消防訓練中心，增加訓練量能，期盼快速彌補缺口。

蘇俊榮指出，近5年已提供地方政府增員3100名消防員，目標民國117年人均服務比，能從1比1300人，調降為1比1100人。（編輯：林淑媛）1130306