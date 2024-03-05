設金門快艇案調閱小組是否違憲 綠白交鋒

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北5日電）民眾黨立法院黨團擬提案要求成立金門快艇案調閱專案小組，但民進黨團幹事長吳思瑤質疑違憲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，這論調荒謬到極點，法學常識完全不及格，成立調閱小組與對偵查案件調卷是不同命題。

對此，吳思瑤回應，偵查中的案件，立法院自不得擴張權力組成調閱或調查小組，這項提案最終暫緩推動，或許在野黨團自知理虧，也希望國民黨團、民眾黨團能懸崖勒馬，立委再大也不能夠逾越憲法的規範。

民眾黨團昨天於立法院內政委員會提出臨時提案，要求成立「113年2月14日金門近海快艇翻覆事故案」的調閱專案小組。不過吳思瑤昨天指出，根據大法官釋字729號，立法院只能在制度、預算及法律等事件對檢察機關進行通案監督，沒有介入個案調閱偵查卷證的餘地。

黃國昌今天偕民眾黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城舉行記者會公布第二波司法改革法案，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問如何看待吳思瑤指成立調閱專案小組有違憲疑慮。

黃國昌表示，這種論調簡直荒謬到極點，法學常識完全不及格，大法官釋字729號是指立法院不可對偵查中案件向檢察官調卷，與成立調閱小組是兩個不同命題。

黃國昌指出，民進黨團在2013年國會監聽風暴時主張成立監聽調閱小組，慶富獵雷艦弊案爆發時，立法院財政委員會也成立調閱小組，兩起事件當時檢調都在偵辦案件。他說，真正界線是成立調閱小組後不能跟檢察官調閱偵查中的案卷，不代表不能成立調閱小組。

黃國昌批評，這是憲法基本常識，但民進黨團為阻礙立法院監督、護航行政部門，結果立委自我閹割國會調查權，令人遺憾。他指出，這種惡意扭曲法律的言論，不僅凸顯法學常識不及格，也對釐清事實真相毫無幫助。

黃珊珊表示，法務部有關偵查不公開的辦法中提及，若針對國家安全、社會矚目案件，若有必要可有適度公開說明，吳思瑤大概不是唸法律，可以請教一下民進黨團書記長莊瑞雄。

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吳思瑤今天在民進黨團輿情記者會回應表示，依據大法官釋字第729號解釋，檢察機關代表國家進行犯罪偵查追訴，基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中的案件，立法院自不得向其調閱相關卷證。

吳思瑤認為，以此最簡單的前提來說，偵查中的案件，立法院自不得擴張其權力，組成調閱或調查小組，這項提案最終暫緩推動，或許是在野當自知理虧，也希望國民黨團、民眾黨團能懸崖勒馬。（編輯：蘇龍麒）1130305