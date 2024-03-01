民眾黨團拜會調查局 了解第一線偵辦詐騙案困境

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（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員拜會法務部調查局，盼了解調查局基層偵辦電信詐騙與洗錢防制困難。黃國昌表示，近年犯罪手法精進，民眾黨團會將第一線心聲納入考量，作為問政基礎。

黃國昌昨天偕黨團成員拜會刑事警察局，今天則偕民眾黨立委張啟楷、麥玉珍拜會調查局。民眾黨團會後透過新聞稿轉述拜會過程。

黃國昌表示，近年犯罪手法精進，調查局第一線調查員偵辦案件非常辛苦，只要能有助於打擊不法，民眾黨團都會盡力協助。

黃國昌表示，經過兩天拜會第一線打詐基層，調查局、刑事警察局都有類似建議，認為應提高詐欺罪刑度、強化監理大型社群平台、加強監理虛擬貨幣與第三方支付業者、增加打詐人力與提供科技執法的法源基礎等。

黃國昌表示，民眾黨團絕對會將這些心聲納入考量，作為問政的基礎。

張啟楷說，面對海量的詐騙案，調查局內的打詐人力僅有100人左右，政府應檢討整體的打詐人力，提供必要的支援。

麥玉珍則表示，政府創設很多打詐的部門，調查局也有打擊詐欺督導中心，應加強橫向的聯繫，才能事半功倍。（編輯：林興盟）1130301