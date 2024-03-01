更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民眾黨團拜會調查局 了解第一線偵辦詐騙案困境

2024/3/1 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員拜會法務部調查局，盼了解調查局基層偵辦電信詐騙與洗錢防制困難。黃國昌表示，近年犯罪手法精進，民眾黨團會將第一線心聲納入考量，作為問政基礎。

黃國昌昨天偕黨團成員拜會刑事警察局，今天則偕民眾黨立委張啟楷、麥玉珍拜會調查局。民眾黨團會後透過新聞稿轉述拜會過程。

黃國昌表示，近年犯罪手法精進，調查局第一線調查員偵辦案件非常辛苦，只要能有助於打擊不法，民眾黨團都會盡力協助。

黃國昌表示，經過兩天拜會第一線打詐基層，調查局、刑事警察局都有類似建議，認為應提高詐欺罪刑度、強化監理大型社群平台、加強監理虛擬貨幣與第三方支付業者、增加打詐人力與提供科技執法的法源基礎等。

黃國昌表示，民眾黨團絕對會將這些心聲納入考量，作為問政的基礎。

張啟楷說，面對海量的詐騙案，調查局內的打詐人力僅有100人左右，政府應檢討整體的打詐人力，提供必要的支援。

麥玉珍則表示，政府創設很多打詐的部門，調查局也有打擊詐欺督導中心，應加強橫向的聯繫，才能事半功倍。（編輯：林興盟）1130301

#黃國昌
#民眾黨團
#法務部調查局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.243