更多編輯台推薦新聞：
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/300
首頁 / 政治

520後留任閣揆？陳建仁：與蔡總統同進退

2024/2/27 12:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北27日電）媒體報導，民進黨總統當選人賴清德曾徵詢幕僚有關行政院長陳建仁留任閣揆。陳建仁今天說，沒有這回事，他要回中研院從事學術研究，當時與總統蔡英文講好到520，「陪她一起同進退」。

今日新聞26日報導，賴清德上任初期首要任務是守住政局，賴清德曾徵詢親信有關陳建仁留任一事，而親信對於續留溫暖堅韌內閣給予高度肯定，但唯有蔡總統出馬才有續留的機會。

立法院會今天進行施政總質詢，邀陳建仁率內閣成員列席備詢。民眾黨立委張啟楷質詢時詢問，520後是否考慮留任；陳建仁答詢說，沒有這回事，學術研究一向是他的最愛，要回中研院從事學術研究，「當時蔡總統邀請我當行政院長時，就是講好到520，陪她一起同進退」。

另外，張啟楷詢及，水、電價在520後是否確定調整；陳建仁說，電費部分滿明確，因為俄烏戰爭讓燃料成本上升，台電賣一度電就賠一度電，為確保經濟成長、民生用電無虞，確實是在評估中。

陳建仁表示，台電以往為穩定物價，漲價幅度低於多數國家，台電約虧損新台幣3000多億元；如果有政府挹注，加上台電漲電價，未來比較會有合理發展，還是請電價審議委員會就全盤情況作評估。

經濟部長王美花也說，俄烏戰爭到現在，很多歐美國家的電價漲幅非常高，台電這2、3年來一直吸收，財務正常運作會有困難，雖然最近燃料成本有些下降，仍比戰爭前高，這是現實的問題。

張啟楷指出，所有發電方式中，核電是最便宜、乾淨的電，民眾黨、國民黨都贊成核二、核三延役，為什麼安全、省錢的，民進黨卻要廢掉。

陳建仁說，這沒有包括核廢料後段處理、除役後的經費，不能債留子孫；核一、核二、核三建設時就已講好服役時間多長，現在除役是因為40年的時間到了，核廢料處理、除役成本很高。

陳建仁表示，核能占台灣發電占比非常低，對電價影響沒有燃氣、燃煤大，未來電價結構一定是受國際燃料影響。核電廠除役是依法規定，假設要延役，也要有法令依據；核安部分，要繼續發電就要有安全檢查，國外經驗大多要2到5年時間。

陳建仁說，調整電價過程中，一定會考慮如何讓民生用電影響最小、不要影響物價上升，主計總處也有估算，電價漲到什麼程度會影響物價；電價審議委員會會做很精緻的調整，並向民眾說清楚，相信大家也能共體時艱。

王美花指出，民生用電確實很久沒漲，俄烏戰爭後電價成本約4元，早期電價成本2元多，因為體恤一般民眾所以很久沒漲，會通盤檢討。（編輯：謝佳珍）1130227

#陳建仁
#賴清德
陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國辣椒粉檢出蘇丹紅 陳建仁：依法查驗該罰就罰
172.30.142.11