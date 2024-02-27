520後留任閣揆？陳建仁：與蔡總統同進退

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（中央社記者陳俊華台北27日電）媒體報導，民進黨總統當選人賴清德曾徵詢幕僚有關行政院長陳建仁留任閣揆。陳建仁今天說，沒有這回事，他要回中研院從事學術研究，當時與總統蔡英文講好到520，「陪她一起同進退」。

今日新聞26日報導，賴清德上任初期首要任務是守住政局，賴清德曾徵詢親信有關陳建仁留任一事，而親信對於續留溫暖堅韌內閣給予高度肯定，但唯有蔡總統出馬才有續留的機會。

立法院會今天進行施政總質詢，邀陳建仁率內閣成員列席備詢。民眾黨立委張啟楷質詢時詢問，520後是否考慮留任；陳建仁答詢說，沒有這回事，學術研究一向是他的最愛，要回中研院從事學術研究，「當時蔡總統邀請我當行政院長時，就是講好到520，陪她一起同進退」。

另外，張啟楷詢及，水、電價在520後是否確定調整；陳建仁說，電費部分滿明確，因為俄烏戰爭讓燃料成本上升，台電賣一度電就賠一度電，為確保經濟成長、民生用電無虞，確實是在評估中。

陳建仁表示，台電以往為穩定物價，漲價幅度低於多數國家，台電約虧損新台幣3000多億元；如果有政府挹注，加上台電漲電價，未來比較會有合理發展，還是請電價審議委員會就全盤情況作評估。

經濟部長王美花也說，俄烏戰爭到現在，很多歐美國家的電價漲幅非常高，台電這2、3年來一直吸收，財務正常運作會有困難，雖然最近燃料成本有些下降，仍比戰爭前高，這是現實的問題。

張啟楷指出，所有發電方式中，核電是最便宜、乾淨的電，民眾黨、國民黨都贊成核二、核三延役，為什麼安全、省錢的，民進黨卻要廢掉。

陳建仁說，這沒有包括核廢料後段處理、除役後的經費，不能債留子孫；核一、核二、核三建設時就已講好服役時間多長，現在除役是因為40年的時間到了，核廢料處理、除役成本很高。

陳建仁表示，核能占台灣發電占比非常低，對電價影響沒有燃氣、燃煤大，未來電價結構一定是受國際燃料影響。核電廠除役是依法規定，假設要延役，也要有法令依據；核安部分，要繼續發電就要有安全檢查，國外經驗大多要2到5年時間。

陳建仁說，調整電價過程中，一定會考慮如何讓民生用電影響最小、不要影響物價上升，主計總處也有估算，電價漲到什麼程度會影響物價；電價審議委員會會做很精緻的調整，並向民眾說清楚，相信大家也能共體時艱。

王美花指出，民生用電確實很久沒漲，俄烏戰爭後電價成本約4元，早期電價成本2元多，因為體恤一般民眾所以很久沒漲，會通盤檢討。（編輯：謝佳珍）1130227