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傳中國海警船闖金門禁止水域 陳建仁：加強取締

2024/2/27 09:56
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（中央社記者王揚宇台北27日電）外傳中國海警船執法巡查穿越金門禁止水域線，行政院長陳建仁今天受訪表示，政府都有很好的掌控，也會加強相關取締措施，按照標準作業流程進行必要的驅離動作。

中國官媒引述匿名專業人士的意見指出，25日中國海警船執法巡查穿越了金門禁止水域線，這是在金門附近海域行使管轄權，這也意味著「對該海域享有主權」。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於中國海警船闖金門禁止水域線等議題，作相關回應。

陳建仁說，政府對於在海上的這些相關目標動態，都有很好的掌控，會加強相關取締措施，按照標準作業流程的程序，進行必要驅離動作。

陳建仁指出，台灣對於維護漁民的權利還有海上的安全，所有的做法跟世界各國一樣，要確保海上通行安全，還有維護漁民權利，政府責無旁貸，也會繼續按照既有做法進行。（編輯：楊蘭軒）1130227

#中國
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