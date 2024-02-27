中國辣椒粉檢出蘇丹紅 陳建仁：依法查驗該罰就罰

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（中央社記者王揚宇台北27日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。行政院長陳建仁今天表示，政府的態度很簡單，就是該查驗的就查驗、該禁止的就禁止、該開罰的就開罰，中央與地方政府、政府及民間要攜手合作，確保民眾食品安全。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。在野黨立委就蘇丹紅問題質疑食安五環系統性失靈，陳建仁會前接受媒體訪問說，其實從去年中開始，中央與地方檢驗都發現，從中國輸入的辣椒粉含有蘇丹紅成分，是不合格的產品，因此提高抽檢比例，並逐批檢驗，也因為積極檢驗，才陸續發現含有蘇丹紅色素的進口辣椒粉。

陳建仁指出，衛生福利部今年已禁止21家廠商進口含有蘇丹紅色素的辣椒粉，並持續積極查驗，食品業者也要加強自我管控。

陳建仁強調，政府的態度相當簡單，就是該查驗的就查驗、該禁止的就禁止、該開罰的就開罰，中央與地方政府、政府及民間要攜手合作，確保民眾食品安全。（編輯：郭無患）1130227