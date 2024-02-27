涉變造蘇丹紅辣椒粉SGS報告 雲林濟生2研發人員遭聲押

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（中央社記者黃國芳雲林縣27日電）濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢昨天向雲林地院聲押研發處長郭男、研發人員郭女，公司負責人陳男150萬元交保。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲雲林縣政府衛生局函送濟生股份有限公司斗六廠銷售的紅辣椒粉含有蘇丹紅一案後，指揮法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局及雲林縣衛生局成立專案小組偵辦。

檢方表示，經查，濟生公司斗六廠品管人員將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS公司）食品實驗室檢測，檢出原料含有蘇丹色素3號，研發人員郭姓女子接獲報告後，將不合格報告轉知研發處長郭姓男子等人。

檢方指出，郭男明知蘇丹色素3號屬國際癌症研究機構致癌性分類第3類物質，非屬依食品安全衛生管理法所訂定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中核准的食品添加物，為不得檢出品項。

濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢署26日搜索後，並查封相關產品原料。（雲林地檢署提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月27日

但郭男為順利將公司生產的四合一調味粉出貨給全聯公司，竟變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，並販售予消費者。

檢方說，經調閱並分析相關資料後，於昨天前往濟生總公司、斗六廠、新莊廠等處進行搜索，並通知公司負責人陳男、經理陳男，以及郭男、郭女等9名公司員工到案說明。

檢方複訊後，認為郭男及郭女等2人，涉及食品安全衛生管理法罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，今天向雲林地方法院聲請羈押禁見；公司負責人陳男依150萬元交保外，經理陳男及其他3名職員等4人，則分別依2萬元以上不等金額交保。（編輯：林恕暉）1130227