中國蘇丹紅食安問題多 除辣椒粉還有紅心鴨蛋

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（中央社台北25日電）台灣部分食品業者因進口含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉導致產品下架，而在中國，蘇丹紅引發的食安問題更是層出不窮，陸媒曾報導有民眾煮綠豆粥打蛋花結果整鍋變紅色，甘肅更曾發現66%的散裝辣椒製品含有蘇丹紅。

近期具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅全台流竄，引發驚慌，食藥署隨後宣布，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即起暫停受理輸入查驗3個月。

在中國，蘇丹紅是長年以來的食安問題，早在2006年，中國官媒中國新聞網就報導，廣州一家食品公司為使生產的食品添加劑顏色更加鮮艷，產品更加暢銷，將蘇丹紅加入產品中，銷往中國18個省市30多家企業，公司負責人之後被判刑15年。

另中國經濟網2007年報導，甘肅省工商局聯合省衛生廳、商務廳、食藥局等6部門當時召開的食品安全情況通報會，指甘肅省工商局對蘭州和白銀兩市5個集貿市場銷售的散裝辣椒製品檢測發現，有66%的散裝辣椒製品含有蘇丹紅。

另湖南省2018年也曾發生民眾煮綠豆粥，打個雞蛋花後整鍋變紅，結果雞蛋檢測出蘇丹紅；另北京市也曾查出有市場和經銷商售賣來自河北等地的「紅心鴨蛋」。

據人民網2022年報導，「紅心鴨蛋」是逐利忘義的不法養殖戶在鴨子的飼料中添加了蘇丹紅。由於染色後顏色非常鮮豔，這種亮麗的顏色能使人產生食欲。所以，有些不法商人把它添加到食品當中，如辣椒粉、辣椒醬、辣椒油、紅腐乳、辣條等，這都屬於為違法行為。

陸官媒提醒民眾，若碰到顏色非常鮮豔、紅得不太自然的食品就要當心，比如看起來很紅且鮮亮誘人的辣椒製品以及蛋黃很紅的鴨蛋等。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130225