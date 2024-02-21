蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 同批商品購買者3/31前可退貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入裕榮食品公司，製成「蝦味先香辣口味」，高雄市衛生局今天表示，已責令業者通知下游緊急下架回收，截至今天上午11時已下架回收9萬2361包。

裕榮食品公司今天也發布聲明表示，公司製造商品對於原料廠商均嚴格把關，進貨來源皆有符合法規標準衛生檢驗報告文件，一切程序按照食品衛生相關法令要求，然因原料供應商疏失致生此事，對於消費者及社會大眾所產生不安及疑慮，致上萬分歉意。

聲明指出，接獲高雄市衛生局通知後，公司立即成立調查小組，並執行品管單位批料追溯及通路商下架回收作業，有問題的商品目前尚在進行回收作業中。若消費者已購買有疑慮商品，可憑發票向通路商申請退換貨。

聲明表示，對消費者所受損害，公司會負起相對責任，於即日起消費者可進行退換貨至3月31日。也強調這次受到影響的產品只有「蝦味先香辣口味」，其他產品可以安心享用。

裕榮食品表示，很遺憾此事件打擊社會大眾對食安信賴，公司在這次事件中也是受害者，會再加強對供應商及產地慎選，以維護食品安全責任。目前一切遵照衛生單位指示配行調查，將這起事件傷害降到最低。

高雄市衛生局19日下午接獲雲林縣衛生局公文通知所轄濟生股份有限公司斗六廠出品辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，其中流入高雄市有8公斤，該8公斤流向裕榮食品股份有限公司。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，8公斤不合格原料作為調味用製成「蝦味先香辣口味」（規格分別有60克、80克、115克、300克，有效期限2024年9月8日至2024年10月2日）產品36萬6841包，共3萬1208.65公斤。

衛生局表示，已出廠有36萬5491包，共3萬1127.65公斤，已責令業者通知下游緊急下架回收，截至今天上午11時計下架回收9萬2361包，共8441.79公斤。

衛生局提醒消費者若有購買有效日期相同的「蝦味先香辣口味」，可持發票及產品向原購買商提出退換貨。（編輯：謝雅竹）1130221