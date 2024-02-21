蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 新竹市下架1827包

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」。新竹市衛生局稽查13家實體販售通路，共下架該批產品1827包。

新竹市衛生局今天發布新聞稿表示，昨天接獲高雄市衛生局通知，「濟生股份有限公司斗六廠」辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，流向裕榮食品公司，不合格原料共8公斤，已製成「蝦味先香辣口味」產品，批號有效期限2024年9月8日至2024年10月2日。

新竹市衛生局指出，獲報後展開稽查，盤點查察轄內賣場、超市、雜貨店、超商等13家實體販售通路，截至今天上午共下架該批產品1827包。

衛生局指出，此次「蝦味先」不合格產品販售通路廣泛，販售組合包裝規格有4種，下架的數量分別為60克1185包、80克10包、115克352包、300克117包、內含60克組合包163包，將持續督導業者回收退貨。

衛生局提醒，民眾如有購買該批次產品，請立即停止食用，並攜帶商品及發票至原購買店家辦理退貨。（編輯：張雅淨）1130221