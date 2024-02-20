蘇丹紅辣椒粉具致癌風險 食藥署暫停中國21廠商輸台3個月

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅全台流竄，「蝦味先香辣口味」餅乾也中招。食藥署今天宣布，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即起暫停受理輸入查驗3個月。

蘇丹色素3號俗稱「 蘇丹紅 蘇丹紅是什麼？ 一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級無法分類致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 」，具潛在致癌性，非台灣准用的著色劑，且為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿指出，原本自民國112年12月11日至今年6月10日，在邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，因違規情節嚴重，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自即日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署副署長林金富接受媒體電話訪問說明，此案源於日前雲林縣衛生局抽驗濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期：114.12.12）」產品，在1月30日檢出含有蘇丹色素3號18ppb，違反不得檢出規定；此案已於2月16日移請雲林地檢署偵辦。

由於這項產品全數出貨給全聯實業股份有限公司代銷，全聯公司已全數下架相同品項產品總計1萬1824罐。

林金富表示，經查這項產品原料是向新北市的保欣企業有限公司購入，新北市政府衛生局抽驗產品原料「紅辣椒粉（有效日期：115.10.4）」，2月9日檢出含蘇丹色素3號4ppb，隨即函請7家下游業者所轄衛生局協助確認相關製品回收情形，截至2月19日，累計回收1056.988公斤。

食藥署表示，蘇丹色素若添加於食品中，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法49條可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣8000萬元以下罰金。（編輯：管中維）1130220