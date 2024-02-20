台南佳里1雞場染禽流感 未依規定通報撲殺不補償

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）防檢署今天表示，自化製系統回溯台南佳里1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，已撲殺1萬餘隻紅羽土雞，因未依規定通報，撲殺不予補償；另外，今年迄今確診禽場累計11例。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，接獲獸醫研究所通知，台南市佳里區1土雞場（化製回溯）確診H5N1亞型高病原性禽流感，已由台南市動物防疫保護處依標準作業程序撲殺銷毀8週齡紅羽土雞1萬16隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

防檢署表示，查有疫情發生未依規定通報者，即由所在地動物防疫機關依法查處，根據「動物傳染病防治條例」規定，撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；針對此案，處以撲殺不補償。

防檢署統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計11例，包含陸禽7場、鴨2場、鵝2場。

防檢署補充，每天都監視斃死畜禽化製系統，發現異常死亡禽場，即轉請禽場所在地的動物防疫機關啟動調查，113年迄今計查核145場次。（編輯：管中維）1130220