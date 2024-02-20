藍委籲調高公糧收購價 農糧署：加劇水稻生產過剩

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）國民黨立委張嘉郡今天在立法院國是論壇主張公糧收購提高新台幣10元。農糧署說，經驗證實會加劇水稻生產過剩，致穀賤傷農，調整產業結構及平衡供需，才能提振穀價、嘉惠農民。

針對張嘉郡提出調高公糧收購價的主張，農業部農糧署發布新聞回應，調整產業結構，促進生產已供過於求的水稻供需平衡，才能提振產地榖價、嘉惠農民。

農糧署舉例，民國100年就曾提高公糧價格，結果導致種稻誘因提升，水稻面積大幅增加，加劇生產過剩情形，反而影響產地穀價及稻農收益，更不利產業發展。

近年為加速調整稻米產業結構，農糧署說明，自110年起推動基期年農地稻作四選三措施，搭配綠色環境給付，輔導農民在連續4個期作中，自由選擇1個期作轉作，種植具進口替代、外銷潛力或地方特色的轉（契）作作物，或是辦理生產環境維護（休耕）。

農糧署進一步指出，綜合以上政策推動，已逐年調減稻作面積，紓緩生產過剩問題，穩定供需及稻米價格，舉例來說，111及112年全年稻作面積已較往年減少約3萬到4萬公頃。

農糧署說，上述2年的產地濕稻穀價格，都維持在每百台斤1000元以上，112年第2期作雲林縣產地並出現1300元行情，換算為乾穀價格已超過公糧計畫收購價格每公斤26元，為歷年最高。

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農糧署重申，以上政策推動證實，稻米供需平衡有助於提振產地穀價，並可藉此避免連作水稻衍生病蟲害加劇及土壤肥力不均的情形，有助降低農民用肥及施藥成本，對農耕環境更為友善；期盼中央、地方齊心推動，方為農民及農業之福。

農糧署補充，水稻因有公糧收購、災害穀收購及水稻收入保險等措施確保農民收益，是國內收益相對有保障的作物；以政策調整前的107至109年公糧收購量年平均55.6萬公噸，約占總生產量年平均183萬公噸的3成顯示，每年國產稻穀實際上約7成進入市場。（編輯：管中維）1130220