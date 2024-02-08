春節遊雲林 張嘉郡首推6公尺高「素還真」鋼雕

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（中央社記者王承中台北8日電）農曆新年假期，雲林出身的國民黨立委張嘉郡化身雲林觀光大使，張嘉郡表示，風靡台日的霹靂布袋戲，故鄉就在雲林虎尾，在虎尾圓環有尊6公尺高的素還真鋼雕，入夜還會投射燈光，是霹靂迷與觀光客爭相拍照打卡的新景點。

出身雲林的張嘉郡，今年立委選舉再度重返立法院，時值農曆新年假期，張嘉郡化身雲林觀光大使，邀請民眾連假期間可以多到雲林走走。

張嘉郡指出，祈福之旅是到雲林旅遊的最標配行程，雲林有很多宮廟，舉凡北港朝天宮、北港武德宮、台西安西府、四湖海清宮等，都是信眾多且香火鼎盛的宮廟。

除宮廟祈福之旅外，張嘉郡表示，有「雲林之光」之稱的霹靂布袋戲，絕對是最佳賣點之一，風靡台日的霹靂布袋戲，故鄉就在雲林虎尾，是雲林的驕傲與光榮。

張嘉郡強調，霹靂將布袋戲文化推廣至全世界各地，曾獲得美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）現場表演類（Event-Live Show）銀獎，不僅是雲林的驕傲，也是台灣的驕傲。

張嘉郡提到，霹靂布袋戲中的素還真本尊是1公尺高，但座落在虎尾圓環的素還真雕像高達6公尺，是著名雕塑藝術家楊柏林大師的作品，她的身高是153公分，站在旁邊感覺鋼雕非常高大，是很顯眼又好拍照的打卡景點，歡迎大家攜家帶眷來雲林玩。

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張嘉郡指出，入夜之後的素還真鋼雕，更可透過燈光呈現出不一樣風格，6公尺高的鋼雕，視覺效果十分震撼，民眾在晚上也可來圓環走走，白天、晚上兩種不同風格的素還真雕像，可以一次蒐集。

張嘉郡說明，除了布袋戲，虎尾鎮內保留許多日式建築，推薦大家可以參觀建築之美，其中，涌翠閣是保留最完整的日式建築物，曾經是用來接待貴賓的招待所，目前是雲林虎尾的夢幻打卡景點。（編輯：張若瑤）1130208