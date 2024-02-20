交通違規罰鍰1200元以下 王國材：擬不記點

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（中央社記者余曉涵台北20日電）記點措施上路以來引發民怨，交通部長王國材今天表示，規劃罰鍰新台幣1200元以下的交通違規行為將不記點，也不開放檢舉。

去年6月30日上路的交通新制，擴大違規記點及檢舉項目，引起不少民眾抱怨；其中引起最多討論的是路口、公車站10公尺內或併排違停，除罰款、記點外，也開放民眾檢舉，1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，計程車及貨車駕駛認為衝擊生計，還到交通部抗議。

王國材今天接受網路節目「齊有此理」訪問時表示，將檢討違規記點制度，規劃民眾檢舉罰鍰1200元以下的違規將不記點，也不接受民眾檢舉。

王國材指出，交通記點制度其實在民國80幾年就開始了，不是最近才實施，其他像日本、韓國及美國等都有記點制度，記點制度主要也是讓累犯不要覺得繳罰款就了事，可以避免累犯。

由於記點制度引發民怨，王國材表示，目前正在討論微罪不記點也不開放檢舉，像是罰鍰在1200元以下的違規將不記點。

王國材表示，檢舉制度方面也是很早以前就有了，但過去1年多以來，的確很多每天都在檢舉的職業檢舉，因此也在討論是不是只開放比較危險的違規給民眾檢舉，微罪的部分就不接受。

王國材舉例，像是騎樓停車方面，如果停車還可留出讓行人走的部分，就不記點，也不算違規，這都會進行檢討。

交通部說明，針對1200元以下違規不記點、檢舉不記點以及微罪不受理檢舉等，都是討論方向之一，尚未定案。（編輯：管中維）1130220