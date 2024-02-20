柬埔寨1月起4例人染H5N1禽流感 旅遊疫情警示升級

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示，柬埔寨自今年1月中旬起連續報告4例人類感染H5N1禽流感案例，均有病禽接觸史；2月17日起提升柬埔寨新型A型流感旅遊疫情建議等級至「第二級：警示」。

衛生福利部疾病管制署表示，柬埔寨自今年1月中旬起連續報告4例人類感染H5N1禽流感案例，分布於南部波羅勉省、西北部暹粒省及東北部橘井省，其中3例重症（含1例死亡），1例無症狀，年齡介於未滿5歲至60多歲，均有病禽接觸史。

疾管署指出，柬埔寨自去年迄今累計報告10例人類感染病例，多屬2.3.2.1c病毒分支，與全球目前流行的2.3.4.4b不同；世界衛生組織（WHO）評估，依現有證據顯示，此病毒尚無人際間持續傳播能力，人傳人風險仍低，但建議避免人禽接觸行為。2月17日起提升柬埔寨新型A型流感旅遊疫情建議等級至「第二級：警示（Alert）」。

國內流感疫情部分，疾管署表示，13日至19日新增5例死亡。防疫醫師林詠青在疫報記者會說明，其中有中部30多歲女性，無慢性病史、未接種本季疫苗，2月上旬出現發燒、肌肉痠痛症狀，但因當時過年期間，沒有就醫，但因症狀持續，2天後到急診，流感快篩確診A型流感疫苗，開立口服抗病毒藥物返家。

不料個案當晚就出現嘔吐及意識改變，再次就醫，檢驗顯示發炎指數上升、肝腎功能異常，胸部X光顯示有雙側肺炎，收治住院，給予注射型抗病毒藥物，但意識狀態一直未改善，腦部影像檢查發現有嚴重腦水腫情況，經過積極治療，仍不幸於2月中旬發病第5天，因流感重症併發腦病變及多重器官衰竭過世。

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上週並新增63例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案，林詠青說，其中有北部40多歲女性，高血壓、有自體免疫疾病病史，未打過任何COVID-19疫苗，1月中旬開始發燒、咳嗽、食慾不振症狀；就醫後COVID-19陽性，且X光檢查已有雙側肺炎。

林詠青說，個案經收治住院，給予抗病毒藥物治療，但受潛在疾病影響，腎功能急速惡化，且合併有呼吸衰竭與急性心臟衰竭，住院3週後，因COVID-19感染併發肺炎和急性呼吸衰竭，不幸死亡。（編輯：管中維）1130220