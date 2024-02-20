22日起連3波冷空氣來襲 北部27日低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天表示，近期天氣穩定，明天南高屏仍可能發布高溫燈號，金馬地區全天、基隆北海岸及北部上午留意有霧；22日起氣溫呈階梯式下降，預估27日北部低溫下探攝氏11度。

交通部中央氣象署發布濃霧特報，今明兩天馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，明天上午基隆北海岸及北部地區有局部霧或低雲，影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

根據氣象署網站，今天最高溫為高雄市內門區、台南市玉井區，皆為35.6度，但僅針對高雄地區發布高溫黃燈。氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，台南玉井在達到最高溫後不久就開始下降，因此未針對台南發布高溫資訊。

林定宜提到，去年2月13日同樣在高雄也發布高溫資訊，因此2月氣溫達35、36度並非「絕無僅有」；近期由於偏南風、高壓迴流等因素，天氣穩定，預估明天南高屏地區都有機會再亮高溫燈號。

氣象署發布高溫資訊，21日中午前後台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

林定宜表示，22日下午有鋒面通過，接著東北季風增強，白天氣溫不會再像這兩天這麼高。預估22日起接連有3波東北季風或大陸冷氣團影響，未來一週會呈現階梯式降溫、偏涼冷的天氣。

林定宜進一步說明，23日至25日東北季風影響，北部低溫約14、15度；26日有另1波東北季風再增強或大陸冷氣團南下、27日影響，預估北部低溫降至11度；28日稍微回溫後，29日、30日又有1波冷空氣南下，但後期降溫程度仍須再觀察。

降雨方面，林定宜說，明天各地大致穩定，僅東半部、北部山區午後有零星降雨；22日起接連受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜提醒，24日基隆北海岸、東半部沿海及蘭嶼、綠島留意可能有長浪發生。（編輯：管中維）1130220