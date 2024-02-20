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全台晴朗炎熱 高雄內門、杉林區飆35度

2024/2/20 15:23（2/20 15:31 更新）
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中央氣象署表示，台灣附近風向仍為偏南風，20日水氣偏少，各地為多雲到晴，北部、東半部地區白天高溫攝氏26至29度，中南部地區可到30至32度。圖為華山文創園區逛街民眾。中央社記者謝佳璋攝 113年2月20日
中央氣象署表示，台灣附近風向仍為偏南風，20日水氣偏少，各地為多雲到晴，北部、東半部地區白天高溫攝氏26至29度，中南部地區可到30至32度。圖為華山文創園區逛街民眾。中央社記者謝佳璋攝 113年2月20日
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（中央社記者張雄風台北20日電）中央氣象署今天針對高雄發布高溫資訊，截至下午2時許，高雄市內門區達攝氏35.3度、杉林區35.1度。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後高雄市地區為黃色燈號，需防36度以上高溫。

根據氣象署網站資料，截至下午2時許，以台南市玉井區達35.6度最高（自動測站，不列入紀錄），高雄市內門區35.3度、杉林區35.1度。（編輯：唐聲揚）1130220

高溫燈號小百科

氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。

  • 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上
  • 橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上
  • 黃燈：氣溫達36度以上
全台下午3時溫度分布圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
全台下午3時溫度分布圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
#內門
#高溫
#杉林
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