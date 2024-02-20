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日本2月現「夏日」高溫 東京22度堪比5月水準

2024/2/20 13:05（2/20 13:24 更新）
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圖為15日東京觀光景點前遊客隨著氣溫上升換上輕薄短袖。（共同社）
圖為15日東京觀光景點前遊客隨著氣溫上升換上輕薄短袖。（共同社）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本各地近日受到來自南方的暖空氣影響溫度上升，群馬縣伊勢崎市今天不到中午高溫已逾攝氏25度，達到日本氣象廳定義的「夏日」；東京市區今天22度高溫也堪比往年5月水準。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本TBS電視台報導，氣象廳表示，位於伊勢崎市的觀測點今天上午11時49分測得高溫25.4度，超過2021年2月21日測得的23.8度，創當地觀測史2月高溫紀錄。

朝日電視台報導，伊勢崎市今天高溫已逾25度，是本州島今年第一個出現「夏日」高溫的地點。而在群馬縣桐生市及靜岡機場，今天測得高溫也分創當地2月觀測史新高。

東京市區今天高溫也來到22度，是今年最暖和的一天；不過，明天關東地區氣溫將下滑，預料將重回堪比嚴冬的寒冷。

朝日新聞報導，日本受到溫暖南風影響，今天上午以太平洋側地區氣溫都上升。氣象廳表示，白天有些地方的高溫可堪比5月上旬水準。

不過，今天傍晚起以太平洋側為主地區將受冷空氣影響，預料氣溫將明顯下滑。

在2月寒冬時期觀測到異常高溫的情況，昨天就出現在北海道及青森等北日本地區，總計共有217處地點高溫刷新當地觀測史2月新高紀錄。

但接下來因為受到冷空氣影響，明天以後靠太平洋側地區溫度將較往年來得低，東京市區到2月24日前的最高氣溫，可能會有低於10度的情況，本週溫差將相當劇烈。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130220

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