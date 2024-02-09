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聖嬰年消退 美氣象局預測：反聖嬰2024下半年恐成形

2024/2/9 20:26（2/9 21:51 更新）
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圖為日本東京市中心6日多處出現積雪。中央社記者戴雅真東京攝 113年2月6日
圖為日本東京市中心6日多處出現積雪。中央社記者戴雅真東京攝 113年2月6日
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國家氣象局氣象預報中心今天表示，經歷強烈的聖嬰年之後，2024年下半年可能出現反聖嬰現象（La Nina），其天氣模式特徵是太平洋處於異常低溫狀態。

路透社報導，反聖嬰現象一般會提高澳洲、東南亞和印度等地的降雨量，同時為美洲種植穀物及含油種子等作物的地區帶來較乾燥天氣。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Climate Prediction Center）表示：「儘管春季期間做出的預測較不可靠，歷史趨勢顯示強烈的聖嬰現象（El Nino）過後，隨之而來的往往是反聖嬰現象。」

氣象預報中心指出，目前聖嬰現象的天氣模式，很可能會在2024年4月到6月轉為中性狀態。聖嬰現象天氣模式在亞洲造成乾熱天氣，並使美洲部分地區降雨高於平常水準。

氣象預報中心每月預報顯示，反聖嬰現象在6月到8月之間形成的機率為55%。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI大宗商品分析主管周德里（Sabrin Chowdhury）說：「反聖嬰現象恐影響美國小麥及玉米的產量，以及拉丁美洲大豆和玉米的產量，包括巴西。」

印度氣象局（India Meteorological Department）一名官員則說：「反聖嬰現象的形成有利於印度雨季。一般而言，季風會在反聖嬰年期間帶來豐沛雨量。」

全球最大稻米出口國印度去年由於雨季降雨減少，限制這項主要作物出口。全球小麥第2大出口國澳洲的小麥產量同樣遭受打擊，東南亞棕櫚油種植園和稻田的降雨也低於正常水準。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130209

#印度
#聖嬰現象
#氣象
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