更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 國際

1月創有紀錄以來最暖 2023全年升溫首破攝氏1.5度門檻

2024/2/8 16:15（2/8 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為西班牙民眾1月25日漫步在瓦倫西亞的海灘。（路透社）
圖為西班牙民眾1月25日漫步在瓦倫西亞的海灘。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎8日綜合外電報導）歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，今年1月是有紀錄以來最暖的1月。同時，2023年12個月的全球平均氣溫，都較工業化前高出攝氏1.5度，是有紀錄以來首見。

路透社報導，哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的紀錄可以追溯到1950年，今年1月的氣溫超越前次在2020年創下的最暖1月紀錄。

由於人類造成的氣候變遷，加上聖嬰現象造成東太平洋表層海水變暖，導致氣溫升高。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「除了是有史以來最暖的1月外，我們也剛剛經歷了比工業化前參考期高出攝氏1.5度以上的12個月。」

她說：「快速減少溫室氣體排放是阻止全球氣溫上升的唯一途徑。」

美國科學家曾表示，今年有1/3的機會比去年更熱，有99%的機會名列最熱年份前5名。

聖嬰現象上個月開始減弱。科學家表示，今年稍晚，可能會轉為涼爽的反聖嬰現象。儘管如此，上個月全球平均海面溫度還是有紀錄以來1月的最高水準。

各國在2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）中同意努力防止全球暖化超過攝氏1.5度，以避免引發更嚴重和不可逆轉的後果。

儘管在12個月內氣溫升高超過攝氏1.5度，但世界尚未違反「巴黎協定」的目標，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1130208

延伸閱讀
西西里島2021年測得攝氏48.8度 締造歐洲最高溫格陵蘭融冰比估計多20% 衛星影像記錄40年冰川倒退證據世界氣象組織：聖嬰現象恐使2024年再創最熱紀錄氣候變遷加劇聖嬰現象 辛巴威公園乾旱逾百頭大象亡
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
西西里島2021年測得攝氏48.8度 締造歐洲最高溫
172.30.142.227