1月創有紀錄以來最暖 2023全年升溫首破攝氏1.5度門檻

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天表示，今年1月是有紀錄以來最暖的1月。同時，2023年12個月的全球平均氣溫，都較工業化前高出攝氏1.5度，是有紀錄以來首見。

路透社報導，哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的紀錄可以追溯到1950年，今年1月的氣溫超越前次在2020年創下的最暖1月紀錄。

由於人類造成的氣候變遷，加上聖嬰現象造成東太平洋表層海水變暖，導致氣溫升高。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「除了是有史以來最暖的1月外，我們也剛剛經歷了比工業化前參考期高出攝氏1.5度以上的12個月。」

她說：「快速減少溫室氣體排放是阻止全球氣溫上升的唯一途徑。」

美國科學家曾表示，今年有1/3的機會比去年更熱，有99%的機會名列最熱年份前5名。

聖嬰現象上個月開始減弱。科學家表示，今年稍晚，可能會轉為涼爽的反聖嬰現象。儘管如此，上個月全球平均海面溫度還是有紀錄以來1月的最高水準。

各國在2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）中同意努力防止全球暖化超過攝氏1.5度，以避免引發更嚴重和不可逆轉的後果。

儘管在12個月內氣溫升高超過攝氏1.5度，但世界尚未違反「巴黎協定」的目標，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1130208