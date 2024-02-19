天氣回暖易反潮 彭啟明籲避免暖空氣進室內

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（中央社記者張雄風台北19日電）近日天氣回暖，氣象署表示，若室外暖空氣吹進室內，就容易造成反潮。氣象專家彭啟明提醒，若要緩解反潮，需隔絕暖空氣繼續進入室內，並開啟除濕機、讓日光進入室內。

中央氣象署表示，今天台灣附近風向為偏南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨；氣溫方面，白天高溫可達攝氏27到32度，感受上溫暖稍熱，不過入夜後降溫速度快，日夜溫差大。

根據氣象署網站，在冷暖交替時，溫暖潮濕的空氣遇到冷的地板、牆面，就會凝結成水，也就是所謂的「反潮」。

氣象署說明，空氣中可容納的水氣量並非一成不變，就像不同的水桶可容納的水量並不相同，在可容納水氣量中，假設已經占有30%的水氣，就代表相對濕度達30%，若可容納水氣量都占滿水氣，代表相對濕度達100%。

此外，在溫度高時，空氣中可容納的水氣量較多，溫度低時則變少。當室外溫暖的空氣進入室內時溫度變低，造成可容納的水氣量變少，相對濕度達100%後再也容不下更多水氣，因此就會凝結在牆上，造成反潮。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，建築物及陰暗處回溫速度較慢，碰到近地面相對暖濕的空氣容易出現反潮現象，需留意濕滑表面或路面以免滑倒。若要緩解反潮現象，需隔絕暖空氣繼續進入室內，並開啟除濕機、讓日光進入室內。（編輯：張雅淨）1130219