台灣燈會高鐵燈區元宵啟燈 逾百場演出接力上陣

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）2024台灣燈會在台南，其中「高鐵燈區」將於24日啟燈，除了各式花燈作品，還預計將有近80個團隊帶來逾110場各式演出，內容貫穿傳統與現代，融合家將神祇、當代馬戲與演藝。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，高鐵燈區表演場域分為「主展區主舞台」、「城市燈區副舞台」及「踩街行進的歸仁十八路」等3大主要表演區。

文化局指出，主舞台於開、閉幕日皆特別安排精彩表演節目，平日時段則會由在地舞團與學校藝陣輪番上陣，包含原住民、客家、青少年等不同文化群體舞團，呈現台南文化多樣性，更是文化平權重要實踐，展現台南400壯闊氣勢與文資價值，也是台南藝文扎根的體現。

文化局指出，副舞台則規劃何曉玫舞團以獨具台灣節慶元素的作品「默島新樂園」定目劇，每日進行3場互動式演出，打破舞台疆界以沉浸式演出，匯集家將神祇、檳榔西施、布袋人偶、芭比娃娃等各種辨識度極高的台灣特殊文化符號，讓觀眾走進表演區域，與高空傀儡偶一同狂歡。

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文化局指出，於2月25日至3月9日每逢週末，在歸仁十八路推出由無獨有偶工作室劇團與日本偶戲大師規劃的踩街演出活動「海洋迴旋：鯤之旅」、「新台風浪花-海島新藝陣」，共創最具台南特色的手工花燈巨偶，以機械巨偶結合台灣藝閣，呈現生命與土地交匯，撞擊出獨特樣貌的人文生態。

文化局指出，活動同時安排默島新樂園高空魁儡，與各具台灣文化特色的舞蹈角色及馬戲表演者，共同加入踩街遊行，為燈會現場帶來別具特色的踩街表演，民眾屆時可前往體驗燈會絕妙視聽饗宴。（編輯：黃世雅）1130218