龍崎光節空山祭人氣作品 展後續留虎形山公園

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）有「最美山林燈節」美稱龍崎光節-空山祭今天為最後一天展期，廣受好評的作品「重生～龍之三部曲」將於展覽結束後捐贈給台南市政府，留在龍崎區虎形山公園，讓藝術落地生根。

捐贈儀式今天在虎形山公園舉行，策展藝術家盧佳君與白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀代表捐贈給台南市政府，由市府文化局長謝仕淵代表接受。

謝仕淵表示，2024龍崎光節-空山祭為期48天的展期，總參觀人數至昨天已突破9萬人次，成功為地方帶來人潮，打響龍崎知名度，在地方殷切期盼下，「重生～龍之三部曲」由贊助單位白鷺鷥文教基金會捐贈給台南市政府，讓還來不及觀展的民眾有機會欣賞。

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謝仕淵指出，「重生～龍之三部曲」為盧佳君策展與設計作品，結合立體鋼鐵龍造型、海廢料彩繪裝飾，以及音樂裝置的多媒材藝術創作。民眾沿著光影感受作品時，會伴隨著盧佳君替關廟國小學生量身打造的「龍之三部曲」原創音樂，將台南龍崎與關廟的在地特色融入作品中。

謝仕淵表示，「重生～龍之三部曲」於這屆龍崎光節展期結束後續留虎形山公園，不只彰顯與在地人文自然產生落地協作關係，更是藝術生根在地，共創藝術盛會絕佳範例，龍年期間，此作品會持續於虎形山公園山壁上展出，讓日間造訪的遊客除了欣賞豐富自然地景，也可細細品味在地共創的美好足跡。（編輯：黃世雅）1130218