平溪主燈燃燒墜落引虛驚 侯友宜：平安攏好[影]

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北平溪天燈節昨晚施放天燈時發生主燈碰撞燃燒墜落意外，新北市長侯友宜今天上午前往永和區保福宮參香時，面對媒體詢問時表示，大家都平安、攏好。

2024新北市平溪天燈節17日晚間在平溪國中登場，4盞主燈造型為「台灣、世界、龍、虎」，取台語諧音寓意祈求「台灣、世界攏好」，施放時，主燈疑因太重且與其它小天燈撞在一起，大天燈「龍」天燈還撞擊「世界」天燈，燃燒墜落引虛驚。

侯友宜上午前往永和保福宮參香時接受媒體聯訪表示，今天是大年初九天公生，希望玉皇大帝返回天上的時刻，保佑台灣及新北市所有民眾都能平安、健康、快樂。

媒體詢及對昨天平溪天燈節主燈墜燃的看法，侯友宜表示，平溪天燈節最重要是「台灣、世界、龍、虎」攏好，同時放了4個主燈，也是新北創舉。

他表示，主燈在施放過程中，看到龍虎主燈並肩走在一起，叫做「攏好（台語），都好之意」，所以，他就寫了平溪兩個字以外，就是「平安龍好、溪手共融」，所以這都是吉祥的預兆，大家都平安、攏好。（編輯：方沛清）1130218

影片來源：中央社