更多編輯台推薦新聞：
年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古
運動

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
元宵燈會
新聞專題
元宵燈會1/67
首頁 / 地方

平溪主燈燃燒墜落引虛驚 侯友宜：平安攏好[影]

2024/2/18 15:30（2/18 15:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024平溪天燈節17日平溪場主燈為「台灣、世界、龍、虎」共4盞造型天燈，晚間自平溪國中升空，不過其中「世界」與「龍」造型主燈施放後不久即發生碰撞，隨後燒毀掉落。中央社記者王飛華攝　113年2月17日
2024平溪天燈節17日平溪場主燈為「台灣、世界、龍、虎」共4盞造型天燈，晚間自平溪國中升空，不過其中「世界」與「龍」造型主燈施放後不久即發生碰撞，隨後燒毀掉落。中央社記者王飛華攝　113年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北平溪天燈節昨晚施放天燈時發生主燈碰撞燃燒墜落意外，新北市長侯友宜今天上午前往永和區保福宮參香時，面對媒體詢問時表示，大家都平安、攏好。

2024新北市平溪天燈節17日晚間在平溪國中登場，4盞主燈造型為「台灣、世界、龍、虎」，取台語諧音寓意祈求「台灣、世界攏好」，施放時，主燈疑因太重且與其它小天燈撞在一起，大天燈「龍」天燈還撞擊「世界」天燈，燃燒墜落引虛驚。

侯友宜上午前往永和保福宮參香時接受媒體聯訪表示，今天是大年初九天公生，希望玉皇大帝返回天上的時刻，保佑台灣及新北市所有民眾都能平安、健康、快樂。

媒體詢及對昨天平溪天燈節主燈墜燃的看法，侯友宜表示，平溪天燈節最重要是「台灣、世界、龍、虎」攏好，同時放了4個主燈，也是新北創舉。

他表示，主燈在施放過程中，看到龍虎主燈並肩走在一起，叫做「攏好（台語），都好之意」，所以，他就寫了平溪兩個字以外，就是「平安龍好、溪手共融」，所以這都是吉祥的預兆，大家都平安、攏好。（編輯：方沛清）1130218

影片來源：中央社
新北市長侯友宜（左2）18日上午到永和保福宮參香，對平溪天燈節施放主燈發生碰撞燃燒墜落意外表示，大家都平安、攏好。中央社記者王鴻國攝 113年2月18日
新北市長侯友宜（左2）18日上午到永和保福宮參香，對平溪天燈節施放主燈發生碰撞燃燒墜落意外表示，大家都平安、攏好。中央社記者王鴻國攝 113年2月18日
#台灣
#玉皇大帝
#平溪
#侯友宜
延伸閱讀
台北燈節眾神平安花燈被指陰森 蔣萬安：醜水有創意[影]彰市三角公園圓環設金龍花燈 審美又引地方議論台灣燈會安平燈區 推情人節活動尋找浪漫
元宵燈會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
平溪天燈節登場 4主燈造型寓意「台灣世界攏好」【圖輯】
172.30.142.39