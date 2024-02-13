台灣燈會安平燈區 推情人節活動尋找浪漫

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）2024台灣燈會安平燈區3日開展後，台南市政府統計至今吸引236萬人次參觀，配合明天西洋情人節，市府推出多項演出節目及活動，盼民眾把握春節連假最後一天前往尋找浪漫。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，安平燈區「空中展演三部曲」備受好評，演出時總能引起驚嘆連連，但多數民眾不知道這些空中展演無人機隊形變換，全部是由台南創業的無人機團隊完成。

黃偉哲指出，此次燈會採用台灣本土開發的無人機技術，從劇本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，都在台南沙崙科學城完成，透過台灣燈會，民眾可見證台灣無人機產業發展已達到國際級水準。

他說，今晚大年初四仍有演出，民眾可把握春節連假最後一場空中展演，接下來到3月10日閉幕前，每週末晚間7時45分也將都有空中展演。

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黃偉哲表示，明天適逢西洋情人節，雖然沒有無人機演出，但安平燈區有許多浪漫、寓意深遠作品，每件都象徵愛的圓滿、眷戀、在永恆時光中的無限美好，非常適合夫妻、情侶約會拍照放閃。

台南市政府指出，除了浪漫燈區，明天安排許多精采表演活動，下午4時開始「草地舞台」就有表演，另外在林默娘公園停車場的主舞台區，下午5時起有「藝姿舞集」演出，晚間7時有「清華閣周祐名掌中劇團」、晚間8時有「十鼓擊樂團」演出。（編輯：陳清芳）1130213