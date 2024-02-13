台灣燈會高鐵燈區初四開工 元宵節開展迎賓

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）2024台灣燈會在台南的「高鐵燈區」預定24日元宵節啟燈，燈會主燈「龍來台灣」已於農曆年前完成吊掛組裝，燈會團隊在今天大年初四辦理開工祈福，將展開一系列燈光及展演測試。

為祈求燈會活動順利，今天由交通部觀光署長周永暉與燈會團隊一起進行高鐵燈區開工祈福儀式，台南市政府觀光旅遊局長林國華也到場，希望「主展區」、「城里有光展區」、「綠能燈區」，以及海選各界作品的「競賽燈區」等展區，如期如質於元宵節當天迎賓。

負責交通部觀光署此次主燈設計與製作的藝術家彭力真表示，前一次在台南舉辦的2008年台灣燈會，是她第一次操刀燈會主燈，時隔16年，台灣燈會再度回到台南，有幸設計適逢台南400的龍年主燈，對她而言是緣分也是榮耀。

彭力真指出，本次主燈「龍來台灣」，龍型主體高度18公尺，含底座總高度22公尺、總重逾40噸，為具象與抽象的大型立體內發光燈籠，展現出龍遊四海，乘風破浪雄偉姿態，並運用太陽能儲能系統加入主燈光源控制，成為史上最節能主燈，更具有歷屆之最的機械動態展演。

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觀光署提供資料指出，籌辦期間針對各主題燈區召開多次審查會議，各策展團隊也盡心盡力逐一調整修改，相信正式亮相演出時，絕對讓國內外旅客大為驚艷，也藉此期盼新的一年觀光起飛、飛龍在天，外國觀光客「攏總來台灣」。

台南市政府指出，由市府經發局策畫的「綠能燈區」位於沙崙綠能科技示範場域，此燈區所有燈具光源皆由綠能裝置發電供給，為全國首次創舉；教育局負責的競賽燈區將展出逾250件各界作品，將與觀光署策展的主展區作品共同以不同風格，呈現2024台灣燈會在台南。（編輯：陳清芳）1130213