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台南月津港燈節過年湧15萬遊客 水上船屋受矚目

2024/2/12 15:58（2/12 16:26 更新）
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台南市鹽水區月津港燈節在農曆春節假期吸引大批參觀人潮，其中水上船屋展區結合各類藝術型態，提供獨特觀展體驗。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月12日
台南市鹽水區月津港燈節在農曆春節假期吸引大批參觀人潮，其中水上船屋展區結合各類藝術型態，提供獨特觀展體驗。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）在台南市鹽水區展出的月津港燈節，農曆春節假期吸引大批參觀人潮，市府統計超過15萬人次，其中水上船屋展區結合各類藝術型態，有如藝術方舟水上藝廊，提供獨特觀展體驗。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，月津港燈節串連在新營區舉辦的首屆「新營波光節」，兩大燈節相互拉抬，帶動地方觀光人潮，初步統計在農曆春節假期，已有超過15萬人次遊客湧入鹽水區觀展。

台南市文化局指出，月津港燈節除了因應現地水域特色及環湖景觀等自然環境，設置裝置藝術及多媒體科技藝術作品外，徵件燈區為大專校院及新秀藝術家實驗試煉場域，拱橋至水秀橋更有全國唯一以水上船屋展現空間裝置、平面、新媒體及表演藝術等各類藝術型態，宛如藝術方舟水上藝廊。

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文化局指出，徵件燈區今年入選水域作品中，除了量體吸睛的裝置作品，更有許多結合聲音、科技藝術裝置，藝術性與創新性相當多元且精彩；後段水域規劃水上船屋別具特色，船屋區涼亭除了設置可愛充氣作品「夢境之津：獨角獸的月下夢境」，船屋空間展出畫作等作品，也帶領觀眾進入療癒夢境。

文化局指出，水上船屋展現各種藝術型態，為月津港燈節開創多元實驗性的交流平台，展期間從下午5時30分開放至晚上10時30分，觀眾可前往感受有別其他燈會的觀展體驗。（編輯：張雅淨）1130212

#台南市文化局
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