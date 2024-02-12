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確保台灣燈會穩定供電 南市府編組加強巡檢

2024/2/12 10:03（2/12 10:26 更新）
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2024台灣燈會在台南，安平燈區自3日開幕後吸引大批參觀人潮到訪，台南市政府每天安排電力巡檢小組檢測供電線路，確保燈會期間供電穩定。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月12日
2024台灣燈會在台南，安平燈區自3日開幕後吸引大批參觀人潮到訪，台南市政府每天安排電力巡檢小組檢測供電線路，確保燈會期間供電穩定。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台灣燈會安平燈區3日開幕後吸引大批參觀人潮，台南市政府除加派人員維護環境，並每天安排電力巡檢小組檢測供電線路，現場還有15台發電機待命，確保燈會期間供電穩定。

台南市政府工務局今天新聞稿指出，燈會期間針對燈區內及周邊維管3處大型公園及6處公廁，加強派駐人員清潔維護，並安排人員巡查，發現髒汙即時通報改善，確保環境最佳狀態，讓前往安平港邊賞燈散步民眾能開心感受燈會夜間氣氛。

工務局指出，由於燈區周邊為公園用地，為有效降低塵土飛揚，安排水車不定時灑水，另為避免大量人潮使用公廁造成用水不足，另派駐水車備水注入各公廁水塔，維持公廁用水穩定。

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工務局指出，為確保安平燈區於燈會期間維持供電正常運作，除在現場準備15台大小發電機待命，並成立電力及設備巡檢小組，設備巡檢小組每天上午9時30分展開全區設備巡檢作業，發現問題立即安排檢修，確保電力相關設備運轉無虞。

工務局指出，每天下午5時燈區亮燈前，電力巡檢小組會測量各迴路、測量溫計是否異常，有問題立即排除，確保準點亮燈，讓賞燈民眾能夠盡興。（編輯：張雅淨）1130212

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