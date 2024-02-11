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古籍主題拚人氣 上海豫園燈會點燈40天招攬遊客

2024/2/11 14:57（2/11 15:06 更新）
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上海豫園燈會在1月21日正式點燈，為期40天，以「山海經」故事為主題，吸引大量人潮。中央社記者吳柏緯上海攝 113年2月11日
上海豫園燈會在1月21日正式點燈，為期40天，以「山海經」故事為主題，吸引大量人潮。中央社記者吳柏緯上海攝 113年2月11日
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（中央社台北11日電）中國最大燈會之一的上海豫園燈會1月21日正式點燈，40天的展期以「山海經」故事為主題，春節期間吸引大量人潮，不少網紅到現場打卡直播拚流量。由於人潮眾多，部分燈區得排隊超過1小時才能參觀。

上海豫園是建立於明朝期間的古典園林，被中國國務院列為「全國重點文物保護單位」。每年在農曆春節前後舉辦的豫園新春民俗藝術燈會（豫園燈會）更被視為上海的一大盛事。

綜合澎湃新聞、新民晚報、揚子晚報報導，今年的豫園燈會以記載奇異故事、神話與民間傳說的古籍「山海經」為發想，主題為「山海奇豫記」，並設置5個主題燈區。其中「一夜魚龍舞」燈組被稱為今年最難製作的一組燈，以400多個「小魚燈」組成，彙聚成一條游龍，象徵「魚化龍」。

今年的豫園燈會於1月21日正式開幕，為期40天。

作為上海春節期間的重要活動，今年的燈會吸引了大量的遊客前往，平日白天在豫園就已經有不少人潮，晚上6時，隨著一盞盞燈飾點亮，照亮了整個豫園街區，人潮從各個門湧入；週末更是被賞燈的遊客擠得水洩不通。

報導提到，在人潮高峰時期，有的燈區須排隊超過1小時才能進入。

不少人提早來打卡拍照，父母帶著孩子一同來賞燈，情侶將賞燈排入約會行程之中，也有網紅抓緊機會盼能獲得流量紅利。除了上海人，不少外地人慕名前往；許多在上海生活、工作的外國人也到現場感受過節氛圍。（編輯：邱國強）1130211

豫園燈會吸引大量遊客，在人潮高峰時期，有的燈區須排隊超過1小時才能進入。中央社記者吳柏緯上海攝 113年2月11日
豫園燈會吸引大量遊客，在人潮高峰時期，有的燈區須排隊超過1小時才能進入。中央社記者吳柏緯上海攝 113年2月11日
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