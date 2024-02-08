竹北燈會2/16水圳公園登場 展現科技力

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）竹北燈會將在2月16日於水圳公園登場，竹北市長鄭朝方今天說，燈會以「未來世界」為主題打造6大燈區，結合光環境與動力藝術，並非以傳統型花燈為主，展現科技力。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，2024竹北燈會將於2月16日水圳公園登場，以「未來世界」為主題打造6大燈區，盼能展現新竹城市科技力，也扣緊竹北在地地景人文特色。

鄭朝方向中央社記者表示，如在「新月之心區」是代表西區特色，講述永續觀光與藝術的均衡融合；「E化篝火區」，是由點線面的光線和數字的光束中，象徵著竹北正在匯聚E化的能量。

他指出，「你做了什麼顏色的白日夢」這是互動式的燈區，象徵竹北為創意城市；在「永續之島區」以海邊的保麗龍廢棄物仿製成石頭，提醒民眾要守護環境。

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鄭朝方表示，此外今年的龍年造型提燈，有以科技銀灰為主色打造「銀翼之龍」，還有另一款的童趣版「星河紫龍」，則是以龍年大運色系「九紫離火」為基色，打造出銀河色系的紫炫柔光感。

他說，竹北燈會將在2月16日於水圳公園登場至3月3日，在此期間的每天下午5時至晚上9時開燈，邀請民眾前來賞燈會逛市集，而在2月16日、17日、18日則安排有快閃發放燈籠活動，詳情可見「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉專查詢。（編輯：黃世雅）1130208