大馬東禪寺點燈 葉非比：呼應台灣扮國際良善力量

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（中央社記者黃自強吉隆坡8日專電）龍年春節將屆，馬來西亞佛光山東禪寺昨晚點燈，駐馬來西亞代表葉非比致詞表示，這不僅代表佛光山以善的理念弘揚佛法，也與台灣在國際上扮演良善力量相呼應，盼為世界帶來美好與溫暖。

馬來西亞佛光山東禪寺昨晚舉行「平安燈會暨花藝展啟燈儀式暨佛光春晚文化表演」，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）、財政部副部長林慧英（Lim Hui Ying）、雪蘭莪州行政議員黃思漢（Ng Sze Han）、馬來西亞華社研究中心（Centre for Malaysian Chinese Studies）主席姚迪剛（Yau Teck Kong）等政界、民間智庫、宗教界人士參與。

葉非比表示，佛光山在台灣紮根，一步一腳印將人間佛教精神廣傳，星雲大師在1996年創辦東禪寺，今年燈會主題「雲水自在．祥和歡喜」也是他預先寫下的春聯題字，充滿智慧、溫暖慈悲。

她說，點燈儀式不僅點亮吉祥金龍主題燈，也代表佛光山以善的理念弘揚佛法、點亮世界的精神，這與台灣在國際上扮演良善力量相呼應，盼為世界帶來美好與溫暖。

陸兆福致詞時也祝福新年快樂，盼春節一路平安，安全返鄉過節。

林慧英說，平安燈會象徵馬來西亞多元文化和團結互動精神，促進各種族相互理解包容。

佛光山星馬泰印教區總住持覺誠也認為平安燈會具有提倡和平和諧、共生共榮等多重意義。（編輯：郭中翰）1130208

馬來西亞佛光山東禪寺7日晚間舉行點燈儀式，圖為點燈與會貴賓大合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月8日

馬來西亞佛光山東禪寺7日晚間舉行點燈儀式，交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）致詞時祝福新年快樂，盼春節一路平安，安全返鄉過節。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月8日

馬來西亞佛光山東禪寺7日晚間舉行點燈儀式，財政部副部長林慧英（Lim Hui Ying）說，平安燈會象徵馬來西亞多元文化和團結互動精神，促進各種族相互理解包容。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月8日