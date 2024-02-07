主燈點亮不到一週就變髒 竹市府：材質易吸附空污將清潔

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）竹市府打造燈會主燈「福氣龍好」3日晚間點燈，今天被民眾發現外觀已變髒；竹市府表示，主燈位在交通繁忙地點，且材質類似絨毛易吸附空污，已與廠商研商於好天氣清潔。

1名網友今天在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發布新竹市主燈照片，明顯可見主燈部分區域疑似附著髒污，引發熱議，有網友留言稱是「骯髒龍」、「950萬的髒東西」，也有網友認為「布娃娃放在外面本來就容易髒」。

國民黨新竹市議員吳旭豐向中央社記者表示，他行經東門圓環時確實看到主燈疑似變髒，這樣的狀況會讓民眾觀感不佳，市府除了要檢討材質的選用是否合適現場環境，也應要求積極解決問題。

綠黨新竹市議員劉崇顯說，元宵主燈是春節活動的重要觀光形象，地點常年在東門城，市府理應累積足夠經驗判斷何種材質合適，並將其納入招標需求書中，發生易髒問題是低級錯誤，應深切檢討。

對此，新竹市政府城市行銷處透過文字表示，主燈材質類似絨毛，且位於新竹東門城交通繁忙地點，主燈材質易吸附空污在表面，白天視覺較為清楚，晚上打燈後將無此現象，已與廠商研商規劃於好天氣時進行清潔。（編輯：陳仁華）1130207